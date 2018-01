ASPACE denuncia que la atención a personas con parálisis cerebral recibe hasta un 50% menos de ayuda de Gobierno y CC.AA

18/01/2018 - 14:19

La Confederación Española de Asociaciones de Atención a las Personas con Parálisis Cerebral (ASPACE) ha advertido de que hay un déficit de financiación pública, entre el 38 y el 50 por ciento, en los servicios de atención a las personas con parálisis cerebral.

Así lo refleja el estudio presentado por ASPACE este jueves 18 de enero en Madrid, en el que pide medidas que garanticen la calidad de la atención a las personas con parálisis cerebral, que afecta a cerca de 120.000 personas en España.

Concretamente, el estudio señala que en los Centros de Día el déficit en la financiación pública de estos servicios respecto al modelo económico de ASPACE es del 40%, con una variación del déficit de financiación entre comunidades autónomas de entre el 10% y el 65%; en residencias es del 38%, con una variación entre comunidades autónomas de entre el 16% y el 58%; y en los Centros Educativos es del 50%, con una variación entre comunidades autónomas de entre el 16% y el 70%.

El documento indica que en los Centros de Día el coste según el módulo económico ASPACE de una plaza al mes es de 1.924,43 euros, que tiene una financiación pública media de 1.306,63 euros (68%); en las residencias el coste de una plaza al mes es de 3.302,55 euros, con una financiación pública media de 2.186,00 euros (66%); y en los Centros Educativos de 2.864,16 euros al mes, con una financiación pública media de 1.188,15 euros (41%).

Ante esta situación, ASPACE demanda incrementar el nivel mínimo de financiación que establece el Sistema de Dependencia para todos los grados; homogeneizar las condiciones de atención a las personas con mayores necesidades de apoyo; establecer unos módulos económicos por intensidad de apoyos; desarrollar una eficaz coordinación sociosanitaria; coordinar Sanidad y Educación, al requerirse personal sanitario en los centros educativos; equiparar las condiciones de los centros de educación especializada concertados a la de los centros públicos; y que se equiparen para todas las comunidades autónomas los módulos económicos que financian los servicios.

DIFERENCIA DE ATENCIÓN EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Durante la presentación del estudio, el director general de Políticas de apoyo a la Discapacidad, Borja Fanjul, ha reconocido la existencia de un "déficit de intensidad de servicios" para la parálisis cerebral, la "falta de implicación" en el ámbito de la salud y que "vuelve a repetirse la diferencia de atención en las comunidades autónomas".

"Hay una financiación insuficiente, debería haber más similitud de servicios entre las comunidades autónomas. Es importante comparar para ver dónde nos situamos", ha señalado Fanjul, destacando que el estudio debería tener un ranking de comunidades autónomas, "para que las que están peor sigan mejorando". "Para que una comunidad autónoma mejor anima bastante estar en los listados y que eso sea público y notorio", ha precisado.

Por el contrario, la congresista del PSOE María Soledad Pérez ha rechazado la propuesta de hacer un ranking de comunidades autónomas, ya que, a su juicio, las condiciones de cada una "no son idénticas", por lo que ha propuesto ir por el "camino de las buenas prácticas" en lugar de "entrar en una competición".

"No me gusta la idea del ranking porque hay comunidades autónomas infrafinanciadas que no pueden acceder con las mismas políticas ni los mismos presupuestos. El ranking no tiene en cuenta la situación que tienen las comunidades, hay que hacer una buena radiografía de cómo está la situación en todos los territorios", ha sentenciado.

En este sentido, la congresista de Podemos Isabel Salud ha defendido que hay que "ser más sensibles" con temas como la parálisis cerebral, ya que, en su opinión, el tema de las comunidades autónomas "se puede utilizar como arma arrojadiza". "Es un debate que hay que hacer con mucho cuidado, pero me gusta poner el acento en cuáles son las fuentes de ingresos y cómo se reparte esa riqueza. España como país tiene que tener un mínimo de recursos comunes", ha precisado.

Por otro lado, el presidente de la Comisión del Senado para las Políticas Integrales de la Discapacidad, Fernando Goñi, ha hecho hincapié en la importancia de la comparecencia de ASPACE en la Comisión para la Dependencia. "Haré todo lo posible para que comparezca cuanto antes. No hay nada mejor que los que conocen del tema den se parecer", ha dicho.

EL 80% DEL COSTE DE LA ATENCIÓN SE DESTINA AL PERSONAL

Por su parte, la presidenta de ASPACE, Manuela Muro, ha afirmado que las personas con parálisis cerebral "necesitan atención para todo" y que tienen "patologías añadidas", y que el 80 por ciento del coste de su atención va destinado al personal. "Nuestro objetivo es proporcionar a las personas con parálisis cerebral la atención que precisan, para alcanzar los máximos niveles de participación y desarrollo personal. Queremos que sean ellos los que vayan cogiendo las riendas, hay que tener muy en cuenta sus peticiones", ha comentado.

Asimismo, Muro ha asegurado que 1 de cada 500 niños nace en España con parálisis cerebral y que ahora la medicina permite que sobrevivan niños que antes no lo hacían. "Queremos luchar por ellos y que tengan la mejor calidad de vida, que sean ciudadanos como los demás", ha sentenciado.

Por último, la directora Ejecutiva del CERMI, Pilar Villarino, ha reclamado la "necesidad" de un espacio sociosanitario y una "equidad" y un "equilibrio" entre comunidades autónomas, en los servicios que ofrecen a la ciudadanía. "Vamos avanzando pero todavía queda mucho por hacer en el tema de la discapacidad. Es necesaria una atención personalizada y los apoyos que cada personas necesita", ha concluido.