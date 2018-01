Asesora de innovación de la UE critica los equipos directivos donde "sólo hay hombres blancos de mediana edad"

Daria Tataj, la presidenta del grupo de asesores de alto nivel del comisario de Investigación, Innovación y Ciencia de la UE, Carlos Moedas, ha ligado el liderazgo de la Unión Europea en términos de innovación a la igualdad y a la diversidad. "No podemos entender el mundo ni hacia dónde está yendo si en los equipos de dirección de las compañías sólo hay hombres blancos de mediana edad", ha señalado a Europa Press.

La experta ha presentado este jueves en la Fundación Cotec 'Innovation and Entrepreneurship. A growth model for Europe Beyond the Crisis', libro en el que explora el proceso por el que se crea la innovación y analiza la arquitectura dinámica de redes globales de innovación en Estados Unidos, China y, en especial, en Europa, para impulsar el crecimiento a través del talento y el conocimiento.

Según ha indicado Tataj, la diversidad es un "elemento clave" en los procesos de innovación, incluido la incorporación de la mujer: "No es posible ser muy innovador si en nuestro equipo todo el mundo viene de la misma universidad o vive en la misma ciudad", compara. Por ello, aboga por que las sociedades apoyen a mujeres para que sean líderes. "Nuestra economía lo necesita", añade.

Del mismo modo, apuesta no sólo porque Europa necesite mujeres líderes, sino líderes jóvenes para poder competir en el terreno de la innovación contra países como Estados Unidos o China. "La innovación siempre ha sido importante, desde los principios de nuestra historia, pero hoy es más importante porque los cambios ocurren de forma más rápida y en todos los niveles y procesos, por lo que es la única manera de adaptarnos al cambio", afirma.

A su juicio, aunque hay "unos cuantos líderes" en la actualidad, Tataj ha advertido del "poder" que otorgan las nuevas tecnologías a la sociedad y ha advertido de que ésta "parece estar fuera de control". "Deberíamos tener cuidado como padres, como líderes de negocio y políticos que deciden", agrega.

Para la presidenta del grupo de asesores, la ciencia también ocupa un lugar en los procesos de innovación de la UE. Sin embargo, insiste en que la innovación, que entiende como un "proceso de aprendizaje social", "no necesariamente está basada en Ciencia". Tataj comenta que la "fortaleza" de Europa reside en "juntar" la ciencia con la empresa, es decir, integrar las capacidades de investigación con el potencial innovador. "La UE puede hacer mucho más para proveer este tipo de oportunidades atractivas de acceso al mercado, al talento, al capital o a las empresas para que (los investigadores) se queden en Europa", zanja.

Para ejecutar nuevos modelos económicos basados en la innovación, Europa debe ser, según Tataj, capaz de movilizar y de dar nuevas capacidades a universidades, instituciones o empresas, que en un futuro "se convertirán en universidades globales".

"SIN EDUCACIÓN ES MUY DIFÍCIL QUE LLEGUEMOS A LA INVESTIGACIÓN"

Durante la presentación ha estado presente la secretaria de Estado de Comercio, Marisa Poncela, quien asegura que el libro escrito por Tata recoge la síntesis de lo que es el sistema de innovación que, junto a la internacionalización forma parte de la "misma moneda". "Europa se encuentra entre dos mundos que han entrado fuertemente en la nueva economía y si no está en la nueva tecnología del conocimiento se va a quedar fuera de onda".

Según ha informado Poncela, la Secretaría ha lanzado una línea de acción destinada a ayudar a comerciantes y comercio de barrio a que innoven en tecnologías y se adapten a la era digital, pues sólo el 16% de las empresas en España "están metidas en el comercio electrónico". "Al principio, parecía que eran cosas que no iban con ellos y afortunadamente estamos hablando ya de estos temas con los comerciantes", valora.

Pero para innovar, hay que centrarse primero en la educación, según Poncela: "Hay que empezar por la educación, sin educación es muy difícil que lleguemos a la investigación y posteriormente a la innovación". "La economía del futuro estará basada en el cerebro, en el conocimiento, en las ideas, por tanto hay que ayudar a fomentarlas desde una edad temprana", declara.

Por su parte, la presidenta de Fundación Cotec para la innovación, Cristina Garmendia, asegura que el libro es "indispensable para entender las posibilidades que ofrece la ciencia, la tecnología, la innovación, para entender la nueva reflexión de la UE, que quiere emigrar al concepto de reto a misión".

"La inversión en innovación va a ser clave para Europa y los Estados miembro; seguimos compitiendo muy mal con Estados Unidos, no conseguimos que la ciencia y la innovación europea impacte, es una tarea pendiente", ha concluido Garmendia, al tiempo que ha añadido que será la innovación la que desarrollará "ese concepto de orgullo de pertenencia a Europa".