Guatemala, en la serie de cupones de la once 'solidarios con iberoamérica'

19/01/2018 - 14:43

MADRID, 19 (SERVIMEDIA)

Guatemala protagoniza el cupón de la ONCE del sábado, 20 de enero, en la serie 'Solidarios con Iberoamérica', con el fin de reflejar, a través del símbolo más representativo de la Organización como es el cupón, el espíritu de cooperación regional en favor de las personas con discapacidad. Esta serie de cupones comenzó el 18 de febrero de 2017 y finalizará en 2019.

Alberto Durán López, consejero general de Cooperación y Relaciones Institucionales de la ONCE, entregó a Fernando Molina Girón, embajador de Guatemala, una lámina enmarcada de este cupón, en presencia de Ángel Sánchez Cánovas, director general de la ONCE, Ana Peláez Narváez, consejera ejecutiva de Relaciones Internacionales y Expansión Exterior de la ONCE, Denis René Ortiz Toledo, ministro consejero de Guatemala, Javier Güemes Pedraza, director técnico de Relaciones Internacionales de la ONCE, María Jesús Varela Méndez, directora general de la Fundación ONCE para América Latina (FOAL), y Natalia Guala Beathyate, técnico de Programas Internacionales de la ONCE.

La presencia del Grupo Social ONCE en Guatemala se desarrolla a través de diferentes iniciativas en el campo de la educación, del empleo, del acceso a la información, del empoderamiento, de la inclusión en general de las personas con discapacidad visual en la sociedad de este país.

Con el programa 'Bibliotecas para Todos' Guatemala recibirá la donación de obras y equipamiento para mejorar las oportunidades de acceso a la información y a la cultura por parte de las personas ciegas y con baja visión. La entrega se realizará a la Biblioteca Nacional Luis Cardoza y Aragón.

Esta biblioteca se encuentra adscrita al Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala y cuenta con una sala con ordenadores con lector de pantalla que fue creada en el marco del Proyecto Red Social. Además, dispone de algunos títulos en braille y audiolibros, por lo que esta donación actualiza tanto el acervo bibliográfico como las tecnologías disponibles para las personas ciegas y con baja visión.

En el marco de esta iniciativa, en 2017 en coincidencia con el 50º aniversario de la entrega del Premio Nobel de Literatura al autor guatemalteco Miguel Ángel Asturias, se incorporó la trilogía de dicho escritor al Servicio Bibliográfico de la ONCE (SBO) en formato accesible para personas con discapacidad visual afiliadas a la ONCE.

Además, Guatemala es uno de los países que ha expresado su interés en participar en el Programa Iberoamericano de Inclusión de personas con discapacidad que se está elaborando desde la Secretaría General Iberoamericana con el apoyo de la ONCE, y que será aprobado en la XXVI Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Guatemala en noviembre.

FORO IBEROAMERICANO

El Grupo Social ONCE también se hará presente en el Foro Iberoamericano de Empresas que tendrá lugar previo a la Cumbre y del que este país será anfitrión.

A través de la Fundación ONCE para la Solidaridad con las Personas Ciegas de América Latina (FOAL), se lleva a cabo desde el año 2008, el Programa Ágora de inclusión laboral para las personas con discapacidad visual. Mediante las acciones de formación, orientación, intermediación y asesoramiento, más de 1500 beneficiarios han ingresado al tejido productivo en Guatemala.

En el área educativa, en 2011 Guatemala se adhirió al convenio marco MEC-OEI-FOAL por el cual se creó el Centro Nacional de Recursos Educativos para estudiantes con discapacidad visual. Más de 3500 estudiantes, docentes y familias se han beneficiado de las capacitaciones, los materiales en braille, audio y relieve, de los kits específicos y del equipamiento tecnológico con que se ha dotado al Centro.

También en el ámbito de la educación el país participa en la Campaña EFA-VI (Educación para Todos los Niños y Niñas con Discapacidad Visual), impulsada por ICEVI en alianza con FOAL, CBM y Perkins, mediante la cual se brinda capacitación a profesores, técnicos y familias con el fin de promover y garantizar la educación inclusiva.

El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción.

