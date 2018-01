Detenidas 2 personas e imputado una tercera por lanzar artefactos explosivos a las obras del AVE en Murcia

19/01/2018 - 15:45

El delegado del Gobierno remarca que los tres son miembros activos de la Plataforma Pro-Soterramiento y advierte de que "quien la hace, la paga"

MURCIA, 19 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido a dos personas, un hombre de 55 años y un menor de edad de 14 años, y ha imputado a un tercer individuo, menor de 17 años, por arrojar artefactos incendiarios y explosivos a las obras de la llegada de la Alta Velocidad a Murcia en los últimos meses, provocando graves daños en la maquinaria y en el material de construcción. Los artefactos, con la capacidad potencial de "provocar la muerte", fueron arrojados a las vías en horario laboral, siendo conscientes del riesgo para los trabajadores.

Así lo han hecho saber en rueda de prensa el delegado del Gobierno en la Región, Francisco Bernabé; acompañado del jefe superior de Policía Nacional en la Región, Cirilo Durán; el inspector jefe de la Brigada Provincial de Policía Científica, Juan Manuel España; el inspector jefe de la Comisaría de Distrito del Carmen, Antonio López; y la jefa de Prensa y Relaciones Institucionales de la Policía Nacional en la Región, la inspectora Piedad Párraga Torres.

En concreto, Bernabé ha anunciado que el detenido mayor de edad, conocido como 'el profe', era quien presuntamente fabricaba los artefactos explosivos caseros y se valía de los menores de edad para arrojarlos a las vías. Así pues, el hombre de 55 años es presuntamente autor de un delito de coacciones y otro de daños, mientras que el menor de 14 años ha sido arrestado como presunto autor de un delito de daños, y al menor de 17 años se le ha imputado por su presunta autoría de un delito de coacciones.

LOS TRES, MIEMBROS DE LA PLATAFORMA

Bernabé ha añadido una valoración "política" de los hechos. Así, ha precisado que estas tres personas "son miembros activos de la Plataforma Pro-Soterramiento". De hecho, ha señalado que el mayor de edad "participa en sus asambleas y manifestaciones, así como en todos los actos públicos convocados". Por su parte, los dos menores "son asiduos de forma permanente al ya conocido como campamento junto a las vías".

En este sentido, ha pedido "basta ya de hipocresías, de dobles lenguajes y de demagogia". Y es que, añade, "se ha puesto en peligro la vida de personas, de trabajadores, porque esos explosivos son armas mortales", y se han ocasionado "años en el patrimonio público y no todo vale". De hecho, tal y como dijo el día que tomó posesión, ha reiterado que "quien la hace, la paga".

El 29 DE DICIEMBRE, PUNTO DE INFLEXIÓN

Durán ha destacado que las investigaciones policiales se iniciaron con los primeros actos de sabotaje a las vías del AVE en octubre, noviembre y diciembre de 2017. La investigación se basó en informaciones que ya apuntaban a "una serie de personas" y, de hecho, uno de los primeros investigados ha resultado ser el mayor de edad detenido.

El 29 de diciembre supuso un "punto de inflexión" con un incendio que calcinó una retroexcavadora y diverso material como pantallas de metacrilato por un importe de unos 98.000 euros. La Policía Nacional tuvo la "suerte" de contar con las declaraciones de un testigo que les relató cómo era la persona que había producido los daños, a pesar de que iba cubierta y camuflada.

Este suceso tuvo lugar con el lanzamiento de botellas de 1 a 2 litros de gasolina entregados directamente y en mano a uno de los menores por 'el profe', quien le dio indicaciones del lugar al que tenía que arrojarlas. El menor derramó la gasolina sobre los paneles y prendió el fuego cerca de la gasolina, lo que generó una deflagración instantánea, lo que le podía haber provocado lesiones, según Durán.

El individuo salió corriendo y fue seguido por un testigo que le identificó y le siguió sistemáticamente, permitiendo la solución del suceso, según Durán, quien ha señalado que la investigación no está totalmente cerrada.

El seguimiento al menor desembocó en su detención como responsable directo e identificado por la quema de los paneles. Como consecuencia de la imputación de los hechos, la Policía corroboró su relación con 'el profe', que es muy conocido en el entorno de las vías y por la Policía.

Los dos menores han reconocido quién es la persona que les ordenó el lanzamiento, los lugares en los que les entregó los artefactos explosivos y las zonas en las que se les dijo que tenían que atentar con ellos, lo que demuestra que había "una perfecta planificación".

El delegado ha señalado que los registros domiciliarios llevados a cabo han determinado que el detenido mayor de edad tenía en su poder mechas incendiarias similares a los usados en los artefactos explosivos. Igualmente, tenía un croquis detallado y hecho a mano de la zona de las obras "con anotaciones curiosas" que indicaban, por ejemplo, las "zonas de poca luz", lo que según el delegado "refleja cuales eran sus objetivos".

Igualmente, al detenido mayor de edad se le ha intervenido un tirachinas de caza que podría permitirle lanzar estos artefactos desde largas distancias. Asimismo, se le han encontrado las facturas de compra de las ojivas metálicas que han sido utilizadas para fabricar este tipo de instrumentos explosivos.

LOS ARTEFACTOS EXPLOSIVOS, AL DETALLE

El inspector jefe de la Brigada Provincial de Policía Científica ha señalado que se lanzaron un mínimo de 15 artefactos explosivos a las vías desde el 8 de diciembre hasta el 19 de ese mismo mes. Se trata, añade, de artefactos que están elaborados con cápsulas de gas a presión, CO2, y tienen las mismas características que las que se usan para las carabinas de aire comprimido o para dar presión a los neumáticos de las bicis.

Además, fueron arrojados cuando los operarios estaban trabajando, lo que "es relevante porque la persona que elabora estos objetos y los que los lanzaron debían ser conscientes de la posibilidad de provocar daños personales quizá irreparables".

Una vez vaciada, la cápsula era recargada con unos 12 o 13 gramos de pólvora negra, cuyo único uso actual es en armas antiguas de las que se usan en fiestas patronales, como trabucos. Una vez recargada la cápsula, se obturaba con una mecha con el fin de comprimir el contenido y para actuar como iniciador del fuego.

Al principio, la mecha se apagaba al lanzar el objeto, por lo que el autor ideó un alambre curvo que sujetaba mediante una goma elástica para evitar que la mecha se apagara al golpear el suelo en la caída. La deflagración "fragmenta la cápsula y slaconvierte en pequeños elementos balísticos con capacidad lesiva enorme, ya que son aristas cortantes".

A corta distancia, estos artefactos pueden generar lesiones graves, tanto a nivel auditivo como visual. Asimismo, podían generar amputaciones y, dependiendo del lugar del impacto, "puede llegar a provocar la muerte", tal y como ha afirmado España.

REUNIÓN CON MIEMBROS DE LA PLATAFORMA

El delegado también ha sido preguntado por si mantuvo un encuentro con el detenido mayor de edad. A este respecto, el delegado ha recordado que este martes a las 19.30 horas inauguró una exposición en el Palacio Almudí con el alcalde de Murcia, José Ballesta, y una hora más tarde tenía prevista su asistencia a un partido de baloncesto del UCAM Murcia.

Sobre las 19.20 horas, una vez finalizada la inauguración, Bernabé comunicó a Ballesta que se marchaba porque tenía que ir al partido. "El alcalde me dijo en ese momento que iba a tener un encuentro con dos personas de la Plataforma Pro-Soterramiento con los que estaban buscando soluciones consensuadas", ha indicado.

Cuando Bernabé se disponía a irse, los dos miembros de la Plataforma llegaron y el delegado las saludó, por lo que asegura que la reunión con él no tuvo lugar y ni siquiera sabe si una de esas personas era el detenido. "No sé si después ellos siguieron reunidos, porque yo me fui, pero a mí sólo se me presentaron y me dijeron que querían llegar a una solución, a lo que respondí que ojalá", ha zanjado.