Un ingeniero español lanza una campaña para recaudar fondos y frenar el blanqueamiento de corales en Tailandia

19/01/2018 - 17:17

El ingeniero español Carlos Mallo Molina que trabaja en la Universidad de Birmingham ha dejado su trabajo para iniciar un proyecto con el que luchará contra el blanqueamiento de corales en la isla de Koh Tao (Tailandia) y para restarurar otros ecosistemas marinos.

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Los proyectos de ingeniería ambiental se realizarán en el centro de conservación 'New Heaven' que ha iniciado una campaña que lleva el nombre de '150 hours under the sea' en la plataforma Gofundme con la que quiere recaudar unos 5.700 euros para comprar los equipos de medición y medios auxiliares antes del 22 de febrero.

El cambio climático está afectando al blanqueamiento de los corales, que viven en simbiosis con unas microalgas denominadas zooxantelas, por el estrés que acumula el coral con las altas temperaturas del mar y la contaminación, terminan abandonando los corales. Cuando sucede esto, el coral pierde su principal fuente de comida, se vuelve blanco y puede desaparecer.

La campaña permitirá el estudio de las corrientes del mar para estudiar el ecosistema y el flujo de nutrientes del agua y construir bloques de hormigón que simulen rocas calizas para regenerar la biomasa. Con el dinero recaudado también diseñarán y construir una turbina submarina que genere electricidad para un sistema de electrólisis.