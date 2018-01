El obispado de Alicante cita al cura que propuso una prueba psiquiátrica a sacerdotes para luchar contra la pederastia

19/01/2018 - 19:26

El Obispado de Orihuela-Alicante ha citado "de forma inmediata y formalmente" al párroco de l'Alfàs del Pi, Miguel Ángel Schiller, por las afirmaciones que vertió en su página personal de Facebook en las que arremetía contra la pederastia en la Iglesia y en las que proponía una revisión psiquiátrica periódica para los sacerdotes que trataran con menores.

ALICANTE, 19 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, el obispado alicantino ha indicado que tras conocer sus afirmaciones ha sido citado "de forma inmediata y formalmente, siguiendo la normativa eclesial" para tomarle declaración.

Miguel Ángel Schiller ha arremetido desde Facebook contra los casos de pederastia en la Iglesia Católica y ha propuesto que los sacerdotes pasen una revisión psiquiátrica, sobre todo cuando traten con menores. Asimismo, ha asegurado que "solo" ha conocido a un obispo "al menos bueno", que ha identificado con el actual titular de la Diócesis de Orihuela-Alicante, Jesús Murgui. Schiller ha borrado todos los mensajes tras el revuelo mediático provocado.

Entre esos mensajes había escrito, entre otras cosas, "ojalá caiga toda ley penal sobre ellos"; y agregaba, ante la interpelación de un fiel, que no se había prostituido "por un cargo u honor clerical", que era un "puto trabajador de a pie" y que: "Aún no me ha dado por el culo".

ACLARACIONES

Ante el revuelo provocado, Miguel Angel Schiller remitió ayer un mensaje con ocho puntos en los que se ratificaba, aunque lamentaba el lenguaje que utilizó: "Quizá escandalicé a alguien que debe orinar agua bendita".

Además, recordaba que el Papa Francisco también "siente vergüenza" por la corrupción en la Iglesia, "pero nos alarmamos si lo dice un sacerdote".