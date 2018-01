Eva González: "La mejor decisión que he tomado, espero que sea ser madre"

20/01/2018 - 10:31

MADRID, 20 (CHANCE) Eva González continúa con su apretada agenda profesional a pesar de su avanzado estado de embarazo. En apenas dos meses dará a luz a su primer hijo con Cayetano Rivera, tras dos años de matrimonio.

Además en febrero será la protagonista de una entrevista que publicará Elle, a pocas semanas de ser mamá. Eva González ha hablado acerca de lo mejor y peor de su vida, confesando que ser mamá "no es tan bonito como lo pintan" aunque espera que sea "la mejor decisión de su vida".

La presentadora reconoce que su vida profesional es una gran aventura con sus cosas malas, pero también buenas: "La mejor locura que he hecho quizás ha sido trabajar en televisión yo creo, eso fue una locura que se ha ido postergando en el tiempo y mira ya llevo 15 años. La peor locura que he hecho fue dejar de estudiar. Mi mejor momento del día es cuando llego a casa me quito el maquillaje, me hago mi coleta, me pongo mi pijama y ceno. Pero el peor momento del día es cuando estoy en plena grabación que llevo como 6 o 7 horas grabando y me dicen no es que todavía queda toda la cata de Master Chef y yo digo si eso son como dos horas y ahí es cuando digo "dios mío no veo el final".

En cuanto a su vida personal, Eva confiesa sentirse totalmente plena en su embarazo, aunque reconoce que los embarazos no duran solamente 9 meses: "Lo mejor de estar casada, no lo sé, todo ¿no? Lo peor de estar casada es todo también. Lo mejor de estar embarazada creo que es cuando sientes al bebé cuando te da una patadita y es cuando realmente te paras a pensarlo y dices "madre mía tengo vida dentro". Lo peor de estar embarazada es que no es tan bonito como lo pintan que aquí nos engañan, empiezan engañándote con el tiempo te dicen que son 9 meses y yo creo que alguna que otra semanita más cae. La mejor decisión que he tomado espero que ser madre y la peor no sabría decirte que espero no haberla tomado todavía".