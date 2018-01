Las personas ciegas tomarán mañana la palabra en 'eso no se pregunta', de telemadrid

20/01/2018 - 18:31

Las personas ciegas serán las protagonistas de la nueva entrega del programa de Telemadrid 'Eso no se pregunta', que se emitirá mañana, domingo (21.30).

Este espacio, producido por Globomedia, da voz a personas de distintos colectivos, que responden a preguntas anónimas y en algunos casos embarazosas, formuladas por los espectadores. En su primer programa, emitido la semana pasada, la versión española de este formato original de la televisión pública australiana, ABC, estuvo dedicado a las personas con síndrome de Down.

Este domingo, aparecerán en el programa testimonios de Cristian Sainz de Marles, informático de la ONCE; Cristina Ferreiro, jubilada; Alberto Daudén, técnico braille de la ONCE; Alberto Gil, técnico de biblioteca de la ONCE y escritor; Carmen Massanet, periodista y cantante; Carmen Fernández, transcriptora de braille de la ONCE; Adolfo Fernández, técnico de Cidat; Clara Garrido, letrada del Congreso de los Diputados, y Enhamed Enhamed, conferenciante, 'coach' ejecutivo y el mejor nadador paralímpico de la historia, todos ellos invidentes, por distintas razones y en diferentes momentos de sus vidas, responderán con naturalidad y sentido del humor a muchas preguntas que todos en alguna ocasión nos hemos hecho pero que nunca hemos llegado a plantear.

Estas nueve personas ciegas compartirán las imágenes que quedaron grabadas en sus retinas antes de perder la vista por completo -"el color verde de las contraventanas", "el cielo azul", "el sol reflejado en un papel albal", "la luz de la luna", "las caras de mis padres", "la cara de mi hijo"-; serán comprensivos con los demás –"los que se quedan en el bastón, se pierden a la persona-; o reconocerán a sus perros guías como sus ojos. También responderán con humor a preguntas sobre el acierto a la hora de vestirse, de la misma manera que admiten con humor que, en alguna ocasión, el 80% de los ciegos no ha elegido muy bien la combinación de colores.

Y por encima de todo, defienden su capacidad de ser autónomos: "Somos ciegos, pero no inútiles". Se sienten capaces de poder hacer cualquier cosa, exceptuando "conducir, operar o pilotar un avión , pero no todas las personas videntes lo hacen". "La ceguera me ha dado mucho más de lo que me ha quitado; ser ciego no significa ser una carga".

En próximas ediciones, el programa dara voz a parados de larga duración, sin techo, personas de baja estatura, ciegos, gitanos, musulmanes, negros, obesos, religiosos, usuarios de sillas de ruedas, personas con síndrome de Asperger y transexuales.

A lo largo de la primera temporada también participarán en las entrevistas personajes conocidos y que forman parte de cada uno de los colectivos abordados. 'El Chojin' (artista de hip hop) lo hará en el programa dedicado a los negros; Teté Delgado en el de obesos; Emilio Gavira (actor de 'Blancanieves') en el de personas de baja estatura; Enhamed Enhamed (el mejor nadador paralímpico de la historia) en el de ciegos; Emilio Gonzalez (cantante de Los Chichos) en el de gitanos y Ángela Ponce (primera miss transexual mundial) en el de transexuales.

