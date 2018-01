Las personas ciegas toman hoy la palabra en 'eso no se pregunta', de telemadrid

21/01/2018 - 10:35

MADRID, 21 (SERVIMEDIA)

Las personas ciegas serán las protagonistas de la nueva entrega del programa de Telemadrid 'Eso no se pregunta', que se emitirá este domingo a las 21.30 horas.

Este espacio, producido por Globomedia, da voz a personas de distintos colectivos, que responden a preguntas anónimas y en algunos casos embarazosas, formuladas por los espectadores. En su primer programa, emitido la semana pasada, la versión española de este formato original de la televisión pública australiana, ABC, estuvo dedicado a las personas con síndrome de Down.

Este domingo, aparecerán en el programa testimonios de Cristian Sainz de Marles, informático de la ONCE; Cristina Ferreiro, jubilada; Alberto Daudén, técnico braille de la ONCE; Alberto Gil, técnico de biblioteca de la ONCE y escritor; Carmen Massanet, periodista y cantante; Carmen Fernández, transcriptora de braille de la ONCE; Adolfo Fernández, técnico de Cidat; Clara Garrido, letrada del Congreso de los Diputados, y Enhamed Enhamed, conferenciante, 'coach' ejecutivo y el mejor nadador paralímpico de la historia, todos ellos invidentes, por distintas razones y en diferentes momentos de sus vidas, responderán con naturalidad y sentido del humor a muchas preguntas que todos en alguna ocasión nos hemos hecho pero que nunca hemos llegado a plantear.

Estas nueve personas ciegas compartirán las imágenes que quedaron grabadas en sus retinas antes de perder la vista por completo -"el color verde de las contraventanas", "el cielo azul", "el sol reflejado en un papel albal", "la luz de la luna", "las caras de mis padres", "la cara de mi hijo"-; serán comprensivos con los demás –"los que se quedan en el bastón, se pierden a la persona-; o reconocerán a sus perros guías como sus ojos. También responderán con humor a preguntas sobre el acierto a la hora de vestirse, de la misma manera que admiten con humor que, en alguna ocasión, el 80% de los ciegos no ha elegido muy bien la combinación de colores.

Y por encima de todo, defienden su capacidad de ser autónomos: "Somos ciegos, pero no inútiles". Se sienten capaces de poder hacer cualquier cosa, exceptuando "conducir, operar o pilotar un avión , pero no todas las personas videntes lo hacen". "La ceguera me ha dado mucho más de lo que me ha quitado; ser ciego no significa ser una carga".

En próximas ediciones, el programa dara voz a parados de larga duración, sin techo, personas de baja estatura, ciegos, gitanos, musulmanes, negros, obesos, religiosos, usuarios de sillas de ruedas, personas con síndrome de Asperger y transexuales.

A lo largo de la primera temporada también participarán en las entrevistas personajes conocidos y que forman parte de cada uno de los colectivos abordados. 'El Chojin' (artista de hip hop) lo hará en el programa dedicado a los negros; Teté Delgado en el de obesos; Emilio Gavira (actor de 'Blancanieves') en el de personas de baja estatura; Emilio Gonzalez (cantante de Los Chichos) en el de gitanos y Ángela Ponce (primera miss transexual mundial) en el de transexuales.

(SERVIMEDIA)

21-ENE-18

JRN/pai