Telemadrid emitirá el próximo jueves un documental sobre los 50 años de felipe vi

21/01/2018 - 11:06

MADRID, 21 (SERVIMEDIA)

Telemadrid emitirá el próximo jueves el documental 'La noche del Rey', en el que los tres últimos presidentes del Gobierno en España, así como destacados líderes políticos y conocedores de la Familia Real, valoran el papel del Monarca con motivo de su 50 cumpleaños, que se celebrará el 30 de enero.

El documental recrea las cinco décadas del Monarca de la mano de los principales protagonistas de la vida española. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sus predecesores José Luis Rodríguez Zapatero y José María Aznar, y los principales líderes políticos, como Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Albert Rivera o Alfredo Pérez Rubalcaba, analizan el relevo al frente de la Jefatura del Estado entre el rey Juan Carlos y su hijo.

Además, familiares de Felipe VI como la infanta Pilar de Borbón, compañeros de colegio, amigos del Monarca como el compositor Jaume Anglada o deportistas que participaron con él en Barcelona 92 reconstruyen una de las semblanzas más completas realizadas hasta la fecha del actual rey de España.

En 'La noche del rey' han tomado la palabra casi 40 personas, entrevistadas por la periodista Nieves Herrero, que descubren los aspectos más desconocidos y sorprendentes del trabajo del Monarca, su formación o su personalidad. La obra no soslaya algunos de los episodios más complejos de don Felipe como la relación con su hermana la infanta Cristina, con el testimonio directo, entre otros, del abogado Miguel Roca.

El actual presidente del Gobierno explica cómo son sus despachos ordinarios con Felipe VI y detalla cómo se gestionó la abdicación de don Juan Carlos. También valora el papel del Rey durante la crisis para formar gobierno a lo largo del año 2016. "Para el Rey era, lógicamente, una situación muy difícil, porque el Rey es el que tiene que proponer un candidato", explica Rajoy. "Él me propuso a mí, era lo lógico porque yo era el candidato del partido que había tenido más apoyos, pero yo le dije al Rey que veía sinceramente imposible que consiguiera los votos suficientes. Por tanto, declinaba esa responsabilidad aun agradeciendo mucho la propuesta".

José María Aznar cuenta cómo, durante su presidencia, estableció un mecanismo por el cual se establecían en Moncloa unas cenas periódicas y confidenciales con el entonces Príncipe de Asturias. "Era una ocasión para que yo le contara cosas y él preguntara. Tiene mucha curiosidad intelectual, quiere saber, comprender Luego está de acuerdo o no", indica.

José Luis Rodríguez Zapatero explica cómo los expresidentes fueron sondeados por el rey Juan Carlos antes de abandonar el Trono. "Él explicó que había avanzado en esa decisión, que era el momento más adecuado, que por supuesto el Príncipe estaba perfectamente preparado y que creía que la mejor forma de hacerlo era así, de un día para otro", narra. El entonces líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, que habló mucho con don Juan Carlos sobre las fechas y los calendarios más adecuados para el traspaso de la Corona, hace un balance positivo. "Debo pensar que me escuchó", asegura.

Pedro Sánchez, por su parte, narra por primera vez en televisión cómo fue su primer contacto con la Casa Real, nada más ser elegido diputado en el año 2010. "Les dije: deme el teléfono y le volvemos a llamar porque no me creía que llamaran de Casa Real", asegura. También revela la contestación que le dio a Felipe VI cuando éste le comunicó, por sorpresa, que Pablo Iglesias estaba dispuesto a apoyarle para una hipotética investidura. "Era la primera vez en la historia del país que se producía una crisis así y yo le dije al jefe del Estado que no le iba a fallar", afirma.

"La información que tenía sobre nosotros", confiesa, por su parte, Pablo Iglesias, "era de alguien que lee mucho y pudimos hablar de una gran variedad de temas". Así rememora el líder de Podemos su primer encuentro con Felipe VI en Bruselas, cuando le regaló la serie 'Juego de tronos' en DVD.

Para Albert Rivera, el Rey "tiene la humildad de escuchar y pedir perdón". "El Rey es consciente de que tiene que estar cada día más cerca del pueblo español", añade.

