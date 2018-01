Crean una herramienta para detectar abusos sexuales en menores a partir de la reacción de su cerebro ante un vídeo

21/01/2018 - 15:15

ASPASI pide colaboración ciudadana para poder testar el sistema en niños que hayan sido abusados

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Un creativo publicitario, una empresa de neuromárketing y una ONG especializada han creado una herramienta capaz de detectar precozmente que un niño está sufriendo abusos sexuales reconociendo las reacciones que experimenta su cerebro ante la proyección de un vídeo inocuo. Se trata de un sistema pionero que podría revolucionar la persecución de estos delitos y la protección de sus víctimas.

Se llama AB-Block y fue ideada por el creativo publicitario Jose Ildefonso, que se alió para ponerla en marcha con la asociación ASPASI para la prevención de los abusos a menores y la empresa de neuromárketing Sociograph, donde están especializados en detectar los impulsos neurológicos que de forma inconsciente desarrollan las personas frente a estímulos externos como un anuncio en televisión.

La idea consiste en aplicar esta tecnología, cada vez más extendida en el mundo de la publicidad, a la detección temprana de abusos sexuales. Para ello, se proyecta un vídeo de poco más de un minuto frente a niños que han sido equipados con un dispositivo tipo brazalete en la muñeca que recoge su actividad electrodérmica.

En teoría, porque la herramienta está en fase de pruebas, quienes han sido abusados reaccionarán inconscientemente ante las imágenes y el resto permanecerá impasible.

Según informa la psicóloga y fundadora de ASPASI Margarita García a Europa Press, el vídeo en realidad es "absolutamente inocuo", pues muestra una escena de la vida cotidiana. Sin embargo, se han introducido en él determinados elementos muy sutiles que un niño que sufre o ha sufrido abusos sexuales identificará, como un adulto que entra en la habitación y cierra la puerta o que pide a una niña de la que es familia que se siente junto a él.

"Una persona que no ha sufrido abusos no va a ver nada ni va a sentir nada, pero el niño que ha sufrido abusos va a ver que a esa niña le pasa algo extraño, algo raro, que tiene un secreto. Quizá diga cosas como que a esa niña le pasa lo que le está pasando a él. También puede pasar que un niño que no ha reconocido nunca que ha sido abusado, no diga nada (...) pero aunque no lo cuente, va a haber una reacción neurológica", señala a Europa Press.

García destaca que el resultado del análisis no es un veredicto, sino un indicio, un hilo del que tirar y un motivo para hablar con ese niño y "explorar", porque la prueba "te dice que algo está pasando" pero no el qué. Es un comienzo que de otro modo, no existiría, y una pista para una intervención que impediría nuevos abusos y facilitaría la recuperación de las víctimas.

"Las secuelas mayores no son por el abuso, son por el secreto que los niños guardan durante mucho tiempo. Si podemos detectarlo a tiempo, intuir que algo está pasando y abrir puertas para que los niños se expresen, las secuelas se pueden reducir muchísimo", asegura la psicóloga.

Para el ideólogo del proyecto, Jose Ildefonso, hay además otra clave, y es el enorme potencial disuasorio que a su juicio, tendría AB-Block. "El hecho de anunciar que existe va a ser muy eficaz porque el abusador va a ver que ya no vale con abusar y aterrorizar al niño para que no lo cuente porque habrá un sistema con el que eso dará igual: podremos medir las emociones inconscientes del menor", señala.

Incide en esta idea y afirma que puede funcionar "como los radares de la carretera, donde es mucho más eficaz la señal de radar que su mera presencia". "AB-Block tiene también esta función de lanzar un mensaje muy potente a los abusadores: hay un método científico riguroso que hace que sepamos lo que estás haciendo", añade.

Si funciona, Ildefonso ve el futuro de AB-Block en todos los colegios, "porque es el sitio perfecto para hacer tests masivos" igual que se realizan en grupo campañas de vacunación, pero también en los juzgados como pista para los equipos psicosociales. "Creemos que en los juzgados muchas veces faltan evidencias y esto podría dar un giro a los juicios", comenta.

No obstante, primero tiene que funcionar y para eso, hay que testarlo. El próximo 10 de marzo se realizarán las primeras pruebas con niños en las dependencias de Mediapro, que ha cedido el espacio, en Pozuelo de Alarcón (Madrid) y se necesitan voluntarios.

Llaman a la ciudadanía a participar, pues faltan niños que hayan sufrido abusos sexuales en el pasado sobre los que probar que AB-Block efectivamente detecta los casos. Todos los participantes recibirán un informe con los resultados de la prueba que les devolverá la existencia o no de indicios. Más información en http://aspasi.org/proyecto-deteccion-colegios/