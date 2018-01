España mejora cinco puestos en el Índice Global de Competitividad de Adecco

Davos (Suiza), 22 ene (EFE).- España mejora cinco puestos en en el Índice Global de Competitividad del Talento (GTCI) que elabora la empresa de recursos humanos Adecco, y se sitúa en el puesto 31 de los 119 países analizados, con Bilbao como uno de los centros emergentes de talento en Europa, al que dedica un capítulo del estudio.

Este año, España ha pasado de ocupar la posición 36 a la 31, aunque el estudio, realizado por ADECCO (ADEN.CH )en colaboración con la escuela de negocios Insead y Tata Communications, incluía en la pasada edición 109 países.

En el informe, que se ha presentado hoy en Davos a pocas horas de que comience el Foro Económico Mundial, las primeras posiciones las ocupan Suiza, Singapur y Estados Unidos, todos ellos con un sistema educativo que proporciona las habilidades sociales y de colaboración necesarias en el mercado laboral.

Asimismo, los países que encabezan el índice cuentan con un entorno regulatorio estable y un mercado laboral flexible pero con elevados estándares de protección social.

En el capítulo dedicado a las ciudades, Madrid ocupa el puesto 22 de 90, Barcelona el 30, Bilbao el 32 y Zaragoza el 42, en tanto que las urbes que encabezan la clasificación son Zurich, Estocolmo y Oslo.

Pero en su quinta edición Adecco dedica un capítulo a Bilbao, debido a sus altos indicadores del nivel de vida y el sistema de salud, su capacidad para generar conocimiento global, y su elevado nivel de población con educación superior.

El informe destaca la homogénea sociedad bilbaína, donde un 33,9 % de la población son hablantes activos de euskera y donde la religión no es un asunto problemático -un 85 % de los matrimonios son civiles, señala el estudio-.

Para Adecco, Bilbao es una de las ciudades más abiertas de mente del mundo, debido a su aceptación de la pluralidad sexual, política o social; la consultora destaca también la importancia que la sociedad vasca otorga a la preservación de sus tradiciones y cultura, especialmente su idioma, el más antiguo de Europa.

Bilbao ha conseguido mantener el equilibrio entre preservar la identidad y desarrollar una sociedad plural y atractiva para el talento en arte gracias a la iniciativa "Be Basque" (ser vasco), lanzada en 2013 por el Ayuntamiento y la Diputación de acuerdo con el Gobierno vasco.

Su objetivo era promover una imagen positiva, coherente y estable del territorio, en el marco de una estrategia integral que es clave para atraer visitantes, inversiones, eventos y talento a uno de los centros urbanos más antiguos pero más innovadores del sur de Europa.

El programa "Be Basque" se ha utilizado con éxito en proyectos centrados en atraer, retener o incluso conectar talento internacional a la región, como "Be Basque Talent Network", una plataforma en línea que cuenta con más de 9.000 profesionales altamente calificados que operan en más de 90 países.

Pero los números no son lo único que avala "Be Basque", y los factores cualitativos son también fundamentales para atraer talento internacional, como es el caso del "Be Basque Dual Career Center", fundado en 2015 para que las organizaciones locales tengan acceso a los mejores profesionales de cada sector y el primero en su género abierto en España.

Entre otras posibilidades, aclara el estudio, ofrece oportunidades profesionales al cónyuge de un trabajador y ayuda a los recién contratados a integrarse en su nuevo entorno laboral y estilo de vida.