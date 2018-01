La asociación católica Enraizados recoge 4.000 firmas de apoyo a los obispos venezolanos acusados por "delito de odio"

22/01/2018 - 17:08

La asociación católica Enraizados ha publicado una petición en Change.org, que ya cuenta con más de 4.000 firmas, para apoyar a los obispos venezolanos Antonio José López Castillo, de la Arquidiócesis de Barquisimeto, y Víctor Hugo Basabe, de la Diócesis de San Felipe, acusados por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de "delitos de odio" por sus palabras en unas homilías.

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

"Por lo que nos llega por los medios de comunicación, Venezuela está viviendo una situación desesperante en la que no se respeta el derecho a la vida, ni la libertad de expresión, ni la libertad religiosa. Maduro quiere acallar a los obispos, que están denunciando la situación. Desde España, queremos enviar nuestro apoyo a nuestros hermanos cristianos de Venezuela y a sus pastores, amenazados por el dictador Maduro", ha subrayado el presidente de Enraizados, José Castro Velarde.

Monseñor López Castillo y monseñor Basabe fueron acusados por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de "delitos de odio" tras las homilías realizadas en las misas celebradas en la Procesión de la Divina Pastora del Estado de Lara. Maduro pidió al Tribunal Supremo de Justicia la investigación de ambos prelados.

El 14 de enero, López Castillo, en su homilía previa a la salida de la imagen de la Virgen desde su Santuario, dijo: "Divina Pastora: líbranos del hambre, líbranos de la corrupción. No creemos en la miseria. Basta ya de hambre".

Por su parte, Basabe, en su homilía durante la llegada de la imagen de la Virgen a la Catedral de Barquisimeto, reprochó la situación de desabastecimiento de alimentos en el país y condenó que haya "miles de venezolanos hurgando en la basura buscando un desperdicio para saciar el hambre".

También se dirigió a los jóvenes que están emigrando a otros países: "No son ustedes, muchachos, los que tienen que irse, si alguien tiene que irse de Venezuela es el responsable de este desastre al que nos han conducido, si alguien tiene que irse es quien es responsable de que miles de niños hayan atravesado el límite de la desnutrición severa", señaló.

Ambos obispos han manifestado tranquilidad ante las acusaciones. López Castillo, en una rueda de presa la semana pasada, expresó que no siente temor alguno porque no cree "en amenazas" ni teme "amenazas venidas de gobiernos que no aceptan que los pueblos sean libres". Asimismo, Basabe subrayó: "Mi conciencia nada me reprocha. Mi único delito parece ser el servir a la verdad, que es lo único que hace libre a los hombres".