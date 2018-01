Iberdrola, Telefónica, Banco Santander y BBVA, en el Índice Bloomberg de Igualdad de Género por sus logros en diversidad

22/01/2018 - 17:32

Iberdrola, Telefónica, Banco Santander y BBVA son las empresas españolas que figuran en el Índice Bloomberg de Igualdad de Género 2018 (Bloomberg Gender-Equality Index, GEI), publicado este lunes, 22 de enero, con el que se busca reconocer a aquellas compañías que hayan asumido un compromiso con la igualdad de género.

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El ranking de esta edición está formado por un total de 104 empresas, procedentes de 24 países y regiones. Las compañías abarcan una decena de sectores, que van desde comunicaciones, productos básicos de consumo, energía, finanzas, materiales y tecnología, con una capitalización bursátil de, al menos, 1.000 millones de dólares y valores que cotizan en el mercado estadounidense.

En la edición de este año figuran Accenture, AIA Group, Allianz, American Express, AMN Healthcare Services, Annaly Capital Management, ANZ, AT&T, AU Optronics, AXA, Banco Santander, Banco Santander Chile, Bank of America, Bank of Montreal, Bank of Queensland, Barclays, BB Seguridade Participações, BBVA, BNP PARIBAS, BNY Mellon, CA Technologies, CIBC, Citigroup, City Developments Limited, The Clorox Company, Core Laboratories, CVS Health, Daiwa Securities, DaVita, DBS, Deutsche Post, Deutsche Telekom, Diageo, Dominion Energy, Dr. Reddy's Laboratories, DuPont, The Estée Lauder Companies, Euronav, Fifth Third Bank, First Data, First Horizon, Fortescue Metals Group, Franklin Resources, Gap Inc., GoDaddy y Grupo Financiero Banorte.

También aparecen The Hartford, Iberdrola, ING, Ingredion, Intesa Sanpaolo, Itaú Unibanco, JPMorgan Chase & Co., Kering, Leidos, Lions Gate Entertainment, L'Oréal, Mastercard, Maybank, MetLife, Mitsubishi UFJ Financia, Mizuho Financial, Morgan Stanley, MS&AD Insurance, National Australia Bank, National Bank of Greece, Nidec, NiSource, Nordea Bank, Northern Trust, NTT DOCOMO, NVIDIA, Old National Bank, PNC Financial Services Group, Praxair, Prudential, QBE Insurance, Recruit Holdings, Rogers Communications, RBC y RBS.

Cierran la clasificación Schneider Electric, Scholastic, Scotiabank, Sodexo, SSE, Standard Chartered, STMicroelectronics, Sun Life Financial, Swedbank, Teck Resources, Telefónica, TD Bank, TransCanada, Türkiye Garanti Bankasi, UBS, Visa, Voya Financial, Walmart de México, Westpac, Weyerhaeuser, Yum! Brands, Zillow Group Inc. y Zurich Insurance

El objetivo de este informe es proporcionar a gestores e inversores más información para comparar el desempeño de las empresas en materia de igualdad de género. De este modo, se pretende dar respuesta a las tendencias del mercado, que cada vez requiere más datos sobre prácticas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo para evaluar la reputación, valor y comportamiento de las empresas.

El cuestionario realizado se divide en cuatro sectores (estadísticas internas de género, políticas de la compañía, participación y compromisos con la comunidad y oferta de productos) y ha sido elaborado con la colaboración de expertos externos como Catalyst, Women's World Banking, Working Mother Media, National Women's Law Center y National Partnership for Women & Families.

El GEI elaborado por Bloomberg analiza la presencia de la mujer en las compañías seleccionadas para el índice: los Consejos de Administración de estas sociedades cuentan, de media, con un 26,2% de presencia femenina, mientras que entre 2014 y 2016 se ha incrementado el número de ejecutivas en un 33,5%.

IBERDROLA, ÚNICA DEL SECTOR

En el caso de Iberdrola, la compañía energética española destaca que es la única del sector incluida en el '2018 Bloomberg Gender-Equality Index' y subraya que se sitúa por encima de estos porcentajes, puesto que cuenta con cinco mujeres en su Consejo de Administración, de un total de 14 miembros (el 35,7%). Además, señala que el porcentaje de mujeres en la empresa ha crecido un 50% en poco más de una década y que en los dos últimos ejercicios el número de incorporaciones femeninas se ha multiplicado por cinco.

Este compromiso con la igualdad de género le ha valido obtener la calificación 'Best in class' en 14 apartados del GEI. Iberdrola indica además que cuenta con un Manual de Políticas de Conciliación en el que figuran más de 70 prácticas, entre otros avances.