Discapacidad. récord de participación en el ix campeonato inclusivo de dardos electrónicos de la fundación del lesionado medular

Más de 80 personas se dieron cita en la novena edición del Campeonato Inclusivo de Dardos Electrónicos de la Fundación del Lesionado Medular, que cada año organiza la Unidad de Animación Sociocultural de la entidad con el objetivo de que todas las personas disfruten de una alternativa de ocio adaptada a las necesidades de cada uno.

Este es el único torneo en España en el que participan personas con y sin discapacidad por igual en la modalidad de juego '501 Handicap'. La FLM cuenta con dos equipos de dardos inclusivos, 'FLM darderos' y 'FLM Vallekanos', cada uno formado por 7 personas con y sin lesión medular. Son los únicos equipos oficiales en España que participan en ligas de dardos y desde que se crearon, uno en 2012 y el otro en 2016, han jugado en numerosos campeonatos autonómicos y nacionales.

José Manuel, uno de los integrantes del grupo empezó a jugar hace seis años. "A las tres semanas de coger mi primer dardo gané un campeonato en Madrid y a raíz de ahí me presenté al campeonato de España y lo ganamos por equipos". Él tiene una lesión medular, pero como al resto de participantes de los equipos de la FLM, esto no le ha impedido perseguir sus metas.

Las personas con lesión medular `practican este deporte con una cerbatana, por lo que la capacidad pulmonar juega un papel fundamental. José Manuel apuntó que "es muy buena a nivel de rehabilitación porque haces ejercicio pulmonar y equilibrio además de tener muchos otros beneficios". "La gente que ha empezado a tirar con la cerbatana ha mejorado su capacidad pulmonar", aseguró.

El torneo se desarrolló en la sede de la Fundación y los ganadores fueron premiados con trofeos realizados en madera, además de ser obsequiados con piezas de jamón y vino. Este torneo contó con el apoyo de Dartstore, Dianas Estevez y ADM (American Darts Madrid) y con el patrocinio de Quality Lux.

Francisco González ('Kiko') fue el ganador del campeonato seguido de Sisón (ambos son miembros de 'La Hermandarts'). El tercer puesto lo ganó Pedro García (patrocinador de este evento) seguido de Kike Ortega, Javivi y Ros Alarcón, que quedaron en cuarto, quinto y sexto lugar, respectivamente. Los participantes de los equipos de la FLM llegaron lejos en el torneo pero en esta ocasion no consiguieron alcanzar la clasificación final.

José Antonio empezó a jugar en el equipo de la FLM hace 6 años. Su lesión no le ha impedido continuar en el mundo del deporte. "Antes de mi lesión jugaba al tiro al plato y cuando llegué a la fundación empecé a participar en el equipo de dardos aunque yo nunca había jugado con cerbatana". Aseguró que han ido viendo grandes resultados y que con sacrificio han ido progresando y manifiesta que "estos campeonatos son muy importantes porque suponen una normalización de la discapacidad".

Toñi, dardera de la FLM aficionada desde hace tres años, empezó jugando sin cerbatana, pero a raíz de la lesión de un hombro no pudo continuar y comenzó a utilizarla. "Al principio no sabía tirar con ella, es un golpe seco que tiene su técnica pero entrenando al final todo se consigue". Ahora entrena dos días en semana y a nivel emocionar confiesa que está encantada: "Disfruto mucho jugando, para mi es una pasión, estoy deseando que llegue el día para entrenar".

LA INCLUSIÓN, FUNDAMENTAL EN EL DEPORTE

Desde la fundación señalan que desde el año pasado, la Liga Profesional de Dardos a nivel nacional no apuesta por una liga inclusiva. En este sentido, Ken Mizukubo, secretario del Patronato de la Fundación, apuntó que "es una pena que en el campeonato de España no apuesten por la inclusión cuando este es un ejemplo de que se puede compaginar la competición de personas con y sin discapacidad, en igualdad de condiciones". Además, comentó que "es un éxito el trabajo que se hace desde la FLM en la participación de personas con discapacidad en todos los ámbitos, y en concreto en la práctica de los dardos es increíble; que todos los años aumentemos el número de participantes significa que vamos por el buen camino".

En relación a esto, José Manuel confesó que le gustaría seguir jugando en campeonatos a nivel nacional para demostrar la capacidad de las personas con lesión medular. "Es una discriminación que ya no podamos jugar a ese nivel, nosotros siempre hemos luchado para jugar y por eso estos campeonatos son tan especiales".

Rubén no tiene discapacidad y cada año se apunta para jugar a este campeonato. Durante el torneo aseguró que "cuando juego no pienso que ellos tengan discapacidad, pienso que tienen tres dardos igual que yo y que tienen el mismo derecho a jugar, por eso apuesto por la inclusión y por este tipo de campeonatos". El ganador del campeonato, Kiko, comentó que "tienen una voluntad inmensa. Tirar con la cerbatana requiere una técnica y hay gente que considera que es más fácil jugar así pero no lo es. Yo no sería capaz de hacer lo que hacen ellos".

