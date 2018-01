El Papa insta al Foro de Davos a tener "sensibilidad" y asumir las "responsabilidades" ante la pobreza

23/01/2018 - 12:21

El Papa ha instado al Foro Económico Mundial, que reúne a la élite política y económica mundial en Davos (Suiza) desde hoy y hasta el 26 de febrero, a tener "sensibilidad" y asumir las "responsabilidades" ante la pobreza.

ROMA, 23 (EUROPA PRESS)

"Es un imperativo moral, una responsabilidad que nos concierne a todos, de crear las condiciones apropiadas para que todos vivan de manera digna", ha señalado Francisco en un mensaje que ha sido leído en la inauguración de este Foro económico que comienza este martes.

Para el Pontífice, es necesario que los políticos y los líderes empresariales se comprometan a aportar en una mejor distribución de la riqueza. Así, ha llamado a los participantes en el Foro de Davos a asumir la responsabilidad ante la pobreza y las desigualdades crecientes en el mundo. "No podemos quedarnos en silencio ante el sufrimiento de millones de personas cuya dignidad está herida, no podemos continuar más hacia adelante haciendo como que la pobreza y la injusticia crecientes no tienen una causa", ha concluido.