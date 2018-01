Zoido, tras el colapso de la ap-6: "no voy a dimitir"

24/01/2018 - 12:17

MADRID, 24 (SERVIMEDIA)

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, descartó este miércoles que vaya a dimitir por el colapso de la AP-6 durante el último fin de semana de las pasadas navidades, cuando miles de personas se quedaron atrapadas en sus vehículos por una intensa nevada, y defendió al director general de Tráfico, Gregorio Serrano, del que dijo que está "capacitado para gestionar situaciones difíciles y complicadas".

Zoido hizo estas declaraciones en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, donde compareció a petición propia y de tres grupos parlamentarios: Socialista, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y Ciudadanos.

El titular del Interior pidió "perdón una vez más" a los afectados por el temporal y que se quedaron atrapados durante varias horas, "especialmente" a las familias que viajaban con niños, y culpó a la empresa concesionaria (Iberpistas) del colapso por tomar "algunas decisiones que no fueron las correctas".

Indicó que "uno de los principales motivos del colapso" en la AP-6 es que la concesionaria abrió el tráfico a las 19.09 horas del día de Reyes, dos horas después volvió a solicitar el corte de la vía "cuando ya había una multitud de vehículos atrapados" y a las 22.50 activó el nivel autoprotección y pidió ayuda por no poder solucionar el colapso con sus propios medios.

Por otro lado, Zoido exculpó a los conductores del colapso. "En ningún caso se ha responsabilizado a los conductores por haberse quedado atrapados en la AP-6, sino que se ha hecho la reflexión de por qué a algunos no les llegaron los avisos o por qué algunas recomendaciones no fueron atendidas por otros, pero en ningún caso para culparles, sino para hacer autocrítica de cómo podemos mejorar los canales de comunicación para llegar a todos los conductores y, al mismo tiempo, concienciarles en estos casos", apuntó.

El director general de Tráfico, Gregorio Serrano, culpó inicialmente a algunos conductores por no ser prudentes ante la nevada. "Ha habido conductores que o no se han enterado o han tomado decisiones o han tomado decisiones que no han sido las apropiadas", dijo, aunque después se retractó y achacó el colapso a la concesionaria de la AP-6 (Iberpistas).

DIMISIONES

Varios portavoces de grupos de la oposición pidieron la dimisión tanto de Zoido como de Serrano por lo ocurrido en la AP-6 el fin de semana del 6 al 7 de enero.

Zoido defendió que el Gobierno actuó con "previsión, planificación, coordinación y capacidad de reacción", y que su cargo está a disposición de Mariano Rajoy. "No voy a dimitir, no creo tener responsabilidad política en la gestión de esta circunstancia derivada de la gestión de una autopista concesionada", zanjó.

Además, aseguró que, pese a presenciar en la tarde del 6 de enero el partido de fútbol entre el Sevilla y el Betis en el Estadio Ramón Sánchez Pijuán, no estuvo "tranquilo" después de haber recibido una llamada que le informó del caos en la AP-6. "No había absolutamente nada que disfrutar", comentó.

En cuanto a Serrano, destacó que es "una persona que tiene una vocación de servicio muy elevada", "un gran trabajador", "conoce de palmo a palmo todas y cada una de las jefaturas de tráfico de toda España", y "conoce por el nombre y los apellidos no sólo a los jefes de tráfico, sino a muchos de los servidores públicos de las jefaturas de tráfico".

Zoido destacó que Serrano ha pedido disculpas por un tuit irónico en el que señalaba que cuando comenzó el colapso en la AP-6 estaba en Sevilla, una "maravillosa ciudad donde funcionan las líneas telefónicas e internet", y aseguró que "nada" hubiera cambiado si el director general de Tráfico hubiera estado en esos momentos en Madrid.

Por ello, defendió que Serrano "está capacitado para gestionar situaciones difíciles y complicadas", y recalcó que la relación de amistad que mantiene con el director general de Tráfico no impide que pueda llegar a cesarle en algún momento. "Si algún día tengo que tomar alguna medida, la tomaré con independencia de la relación y confieso que nos conocemos desde hace tiempo", concluyó.

(SERVIMEDIA)

24-ENE-18

MGR/caa