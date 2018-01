Junior Achievement lanza la II edición del programa 'Orienta-T' para impulsar la empleabilidad en las carreras STEM

24/01/2018 - 13:25

La Fundación Junior Achievement ha puesto en marcha la segunda edición del programa 'Orienta-T', que persigue impulsar entre los jóvenes de 14 a 16 años las oportunidades de empleabilidad en las carreras STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas), y fomentar el liderazgo de la mujer en el ámbito laboral, según ha informado la entidad.

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Así, los colegios adheridos al programa desarrollan varias sesiones de trabajo con los alumnos, en las que los profesores cuentan con el asesoramiento pedagógico de Junior Achievement y la participación de voluntarios de las empresas colaboradoras, apoyándose en el manual de materiales didácticos desarrollados por la fundación.

Según ha precisado, en esta edición se prevé alcanzar cerca de 10.000 alumnos de centros educativos de toda España.

La jornada de lanzamiento de 'Orienta-T' contó con las ponencias de varias directivas procedentes de carreras STEM y concluyó con la participación de la bioquímica, empresaria e investigadora española que desde 2012 encabeza la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación dentro del Ministerio de Economía, Carmen Vela.

De este modo, en su ponencia 'Carrera profesional con perspectiva de género', Vela compartió detalles de sus vivencias en el mundo laboral, decisiones y sacrificios que fueron clave en su desarrollo profesional, pero que no le han impedido tener una familia y levantarse cada día con ganas de trabajar.

Asimismo, animó a los chicos y chicas a los que se dirige 'Orienta-T' a interesarse por las carreras STEM puesto que, a su juicio, "es donde están las profesiones del futuro", y porque para que un país tenga riqueza económica y social "hacen falta todos".

"No dejéis que nadie os diga que no tenéis capacidad para estudiar o hacer lo queráis, porque la compensación de hacer lo que te gusta es enorme. Pero trabajad duro y no dejéis nunca de intentarlo", señaló Vela.