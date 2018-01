Montserrat comparecerá el 31 de enero en el Congreso para explicar el Plan de Ejecución del Pacto de violencia machista

24/01/2018 - 13:43

La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Dolors Montserrat, comparecerá el próximo miércoles 31 de enero en el Congreso de los Diputados, a petición propia, para dar cuenta del Plan de Ejecución del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Así lo ha dado a conocer este la ministra de Igualdad, en declaraciones a los periodistas, tras la firma del protocolo de adhesión al Pacto de Estado contra la Violencia de Género entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y RTVE.

Preguntada por la liberación de la financiación comprometida para el Pacto de Estado, 200 millones de euros, ha asegurado que el Gobierno va a cumplir con su compromiso. "Vamos a tener presupuesto porque es un compromiso y una prioridad del Gobierno de España y del presidente Rajoy. Lo hemos dicho por activa y por pasiva tanto el ministro Cristóbal Montoro, el propio presidente en las Cortes y yo misma. Va a haber los 200 millones en este primer año 2018: 20 millones para municipios, 80 millones para el Gobierno y 100 millones para las comunidades autónomas", ha prometido.

También ha insistido en que "hay muchísimas medidas que ya se están cumpliendo". "Mientras se ha hecho el Pacto, nosotros no hemos dejado de luchar contra la violencia. En 2017, no solo pusimos presupuesto en la Delegación del Gobierno de Violencia, pusimos en total 266 millones de euros en los Ministerios. No hemos dejado de luchar contra la violencia", ha subrayado.

Por último, preguntada por las declaraciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en las que ha descartado obligar por ley a las empresas privadas a la equiparación salarial entre hombres y mujeres, la ministra ha zanjado que "él es el presidente". "Es un tema que se lleva a través del Ministerio de Empleo. Es competencia de Empleo. No puedo avanzar una cosa que no es de mi competencia", ha concluido.