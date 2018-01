Unidos Podemos critica el desinterés de Rajoy con la igualdad salarial entre hombres y mujeres y pide "echarlo"

25/01/2018 - 13:22

Unidos Podemos se ha mostrado este jueves muy crítico con la falta de interés del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ante la desigualdad salarial entre hombres y mujeres y ha señalado que "es el momento de echarlo" de La Moncloa.

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Se ha referido así a las declaraciones de Rajoy en una entrevista en Onda Cero, donde se le preguntó por la brecha salarial y en la que el jefe del Ejecutivo aseguró que los gobernantes deben ser "muy cautos" a la hora de saber cuáles son "sus competencias y cuáles no" y que "desde luego no hay ninguna que sea igualar salarios". Cuando el periodista abundó en el asunto, Rajoy zanjó el tema con un "no nos metamos en eso".

El portavoz de Empleo de los de Pablo Iglesias, Alberto Rodríguez, ha tachado de "vergüenza" estas palabras del presidente y ha advertido de que Rajoy "no sabe lo que vota" ya que, según ha recordado, su grupo presentó en el Congreso una moción "con 13 puntos para legislar por la igualdad retributiva" que el PP apoyó.

"En la entrevista sale diciendo que este tema no es de su incumbencia, que no tiene que ver con él", ha denunciado el diputado, para quien el jefe del Ejecutivo no sólo está "completamente fuera de la realidad", sino que, a su juicio, "debería pedir disculpas" a los ciudadanos.

"SE NOTA QUE ES HOMBRE Y DEL PP"

"Lo que toca es echarlo, ser valiente y presentar una moción de censura, que los números dan para sacar al Gobierno de la corrupción y de la ineficacia, de una vez por todas", ha declarado ante los medios.

Por su parte, el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, ha asegurado que "se nota" que Rajoy, "es hombre y del PP", porque "no le importan las cuestiones feministas y de género", como es la igualdad salarial entre hombres y mujeres.

"Rajoy debería haber dimitido hace tiempo, y ahora creemos que debería dimitir inmediatamente", ha declarado Garzón, para quien un gobierno de "cualquier país con una democracia consolidada" debe "combatir y usar todos sus elementos" para luchar contra la brecha salarial "y no mirar para otro lado".

"COSIFICA" AL 50% DE LOS TRABAJADORES

A su juicio, "un presidente del Gobierno digno, ante esa pregunta, respondería que va a hacer todo lo posible por lograr la igualdad salarial, y en ningún caso que no hay que preocuparse, ni que meterse en ella", ha concluido.

Finalmente, su compañera de grupo parlamentario, la portavoz de En Marea, Yolanda Díaz, ha apostado por "no mantener ni un minuto más a Rajoy en La Moncloa" tras sus declaraciones. Díaz se ha mostrado molesta por la "cosificación" que el presidente hace del "50% los trabajadores del país" cuando dice que no se va a meter en "eso".

"Es una vergüenza tener un presidente que vulnera, mancilla y desprecia con sus declaraciones al 50 por ciento de los trabajadores", ha dicho.