Ciudadanos, "preocupado" porque Rajoy no sabe que la igualdad salarial es una obligación de los poderes públicos

25/01/2018 - 13:57

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha mostrado este miércoles su "preocupación" ante la posibilidad de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no sepa que la igualdad salarial entre hombres y mujeres "es una obligación de los poderes públicos", tal y como recoge la legislación española.

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El diputado se ha referido así a las declaraciones de Rajoy en una entrevista en Onda Cero, donde se le preguntó por la brecha salarial y en la que el jefe del Ejecutivo aseguró que los gobernantes deben ser "muy cautos" a la hora de saber cuáles son "sus competencias y cuáles no" y que "desde luego no hay ninguna que sea igualar salarios". Cuando el periodista abundó en el asunto, Rajoy zanjó el tema con un "no nos metamos en eso".

"Sentí incredulidad y pensé que no podía ser", ha señalado Girauta, preguntado por su reacción a estas palabras. Para el portavoz naranja "no tiene explicación que el señor Rajoy no sepa que la igualdad salarial es una obligación de los poderes públicos" cuando, recientemente, se ha convertido en la persona "que más tiempo lleva en el Gobierno en democracia".

UN PROBLEMA "MUY PRESENTE"

Desde Ciudadanos aseguran que tienen "muy presente" el problema de la brecha salarial y, en este sentido, Girauta ha recordado que han "arrancado" al Ejecutivo "alguna medidas sobre conciliación". Además, como consecuencia de la entrevista de Rajoy, este miércoles registraron también una batería de preguntas al respecto.

En concreto, los naranjas han cuestionado al Ejecutivo sobre si el presidente del Gobierno "entiende en qué consiste la brecha salarial", "qué supone" para él "la igualdad entre hombres y mujeres" o si considera que "hacer cumplir la Constitución y el Estatuto de los Trabajadores", en donde se recoge este derecho, "no es su competencia".

En este sentido, el portavoz de Ciudadanos, que no cree que su partido acuda a la huelga feminista convocada por el Día de la Mujer el próximo 8 de marzo, también se ha mostrado abierto a nuevas medidas que mejoren la situación en materia de igualdad salarial porque, a su juicio, esta materia no tiene que ver sólo con la igualdad entre hombres y mujeres, sino con la igualdad laboral, en general, de todos los españoles.