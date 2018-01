59 personas están afectadas por sarna en cataluña

25/01/2018 - 16:53

MADRID, 25 (SERVIMEDIA)

La Secretaría de Salud Pública de la Generalitat de Cataluña confirmó este jueves que ya son 59 las personas que están afectadas por sarna en esta comunidad autónoma, tras registrarse varios brotes en tres residencias geriátricas y en los centros hospitalarios de Sant Joan de Reus, con 35 afectados, y el Hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despi, con cuatro.

En total se han registrado siete brotes. Además de los centros geriátricos y sanitarios, un brote se ha dado en el ámbito familiar y otro en el escolar en este año 2018. El año pasado se notificaron 29 brotes y entre los años 2010 y 2017 se declararon en Cataluña 115 brotes que afectaron a 947 personas. El 41% tuvieron lugar en residencias geriátricas, el 20% en núcleos familiares y un 3% en centros sanitarios.

Según afirmó la Secretaría de Salud Pública en un comunicado, "hasta el año 2014 el ritmo de declaración de brotes fue estable -unos 10 o 15 anuales-, pero fue a partir del año 2015 cuando se registraron más, sobre todo debido a un refuerzo de la vigilancia epidemiológica, de la declaración e implicación de los profesionales".

El secretario de Salud Pública, Joan Guix, recordó que la sarna "no es una enfermedad grave, pero no hay que banalizarla. En años anteriores había un infradiagnóstico y una infranotificación de casos; ahora vemos más porque se detectan y se declaran más a los servicios epidemiológicos. La declaración de esta enfermedad no es obligatoria en casos aislados, pero sí cuando se convierten brotes".

La escabiosis (sarna) es una enfermedad contagiosa de la piel causada por el ácaro humano de la sarna. Su transmisión suele ser por contacto personal cercano y prolongado con la piel de una persona afectada, así como por la ropa de vestir, toallas y ropa de cama recientemente contaminada. El período de incubación de la sarna, que es más habitual en meses de otoño e invierno y en espacios donde hay una mayor concentración de personas, es de dos a seis semanas, por lo que no se descarta la aparición de más casos en las próximas semanas.

(SERVIMEDIA)

25-ENE-18

ABG/caa