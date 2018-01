El PSOE aclara que sigue en contra de la prisión permanente revisable: "No hemos movido nuestra posición"

26/01/2018 - 13:29

La secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, ha aclarado este viernes que la formación sigue en contra de la prisión permanente revisable, después de que el pasado viernes declinase expresar la posición del partido por respeto a la familia de Diana Quer, que ha promovido en redes una recogida de firmas contra la derogación de esta fórmula penal.

"No hemos movido nuestra posición en torno a esta posibilidad de reforma en materia penal. No hemos movido nuestra postura. En el día pasado se decía que no tocaba ni siquiera el más mínimo comentario para preservar la situación humana tan terrible de la familia Quer", ha señalado Calvo en rueda de prensa en Ferraz.

El PSOE, que ha promovido o apoyado iniciativas en las Cámaras contra la prisión permanente revisable, como las que en 2016 sacó adelante en la Comisión de Justicia o la del PNV que consiguió ese mismo año el apoyo del Pleno, mantiene un recurso ante el Tribunal Constitucional contra este precepto y otros introducidos por la Ley de Seguridad Ciudadana.

Tras conocerse la campaña de recogida de firmas impulsada por el padre de la joven madrileña Diana Quer, secuestrada y asesinada en un municipio gallego, para evitar que por acuerdo de las fuerzas políticas la prisión permanente revisable sea derogada, Calvo fue preguntada por esta cuestión, pero declinó pronunciarse al respecto.