Educación. el psoe acusa al gobierno de "no escuchar a la comunidad educativa" para lograr el pacto de estado

26/01/2018 - 13:31

La secretaria de Educación del PSOE, María Luz Martínez Seijo, denunció este viernes que el Gobierno no mantiene ninguna interlocución con los representantes de la comunidad educativa de cara a lograr consensuar un Pacto de Estado sobre Educación y reclamó al ministro del ramo que "abra una vía de diálogo con ella más allá del Consejo Escolar".

Este organismo, donde el Gobierno ostenta mayoría, elaborará un informe con recomendaciones para dicho acuerdo, pero su carácter es solo consultivo. En una rueda de prensa tras reunirse con miembros de asociaciones de padres, sindicatos docentes y alumnos, Martínez Seijo dijo que el ministro tiene mucho que hacer para atender a la dimensión social del pacto de Estado, pues "no permite la participación de la comunidad educativa". "Todos se lamentan de lo mismo, y así me lo han transmitido", señaló.

Sí se está trabajando en su faceta política, declaró, pues de hecho existe una subcomisión en el Congreso y una ponencia en el Senado, pero reiteró a que a la comunidad educativa no se le da voz.

La dirigente socialista indicó que "si no conseguimos la implicación de los docentes, el pacto no tendrá éxito y para ello tenemos que escucharlos". "El acuerdo educativo ha de ser social y territorial además de político, y el Gobierno no está haciendo nada en este aspecto", concluyó.

