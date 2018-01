Calvo (PSOE) considera que Rajoy ha ido "demasiado lejos" con el "insulto" a las mujeres sobre la brecha salarial

26/01/2018 - 13:48

La secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, ha afirmado este viernes que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "esta vez ha ido demasiado lejos" por sus comentarios sobre la brecha salarial, pues considera que "ha sido completamente inaceptable de todo punto de vista" y "un insulto" a todas las españolas.

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa en Ferraz, Calvo se refería a la entrevista de Mariano Rajoy con Carlos Alsina en la que preguntado por la conveniencia de sancionar a las empresas que paguen menos a las mujeres que a los hombres, contestó "no nos metamos en eso", para después añadir que "los "gobernantes deben ser muy cautos a la hora de saber cuáles son sus competencias".

"No esperamos mucho de una derecha para la que sabemos que este no es un tema principal y que evidentemente, siempre se escurre; lo que no nos imaginábamos es que el presidente del Gobierno iba a un día a llegar tan lejos como a abandonar directamente a la mitad de su país y la mitad de su responsabilidad y no solamente por lo que dijo: El problema fue incluso el tono en que lo hizo, abdicando literalmente de que esa sea una responsabilidad suya", ha afirmado Calvo.

La portavoz socialista ha incidido en que Rajoy "olvidó" en sus declaraciones que la lucha contra la brecha salarial "fue parte de su compromiso de investidura como presidente de todas las españolas" y que "otros gobiernos lo han hecho", como es el caso de la canciller alemana Angela Merkel y que "es su responsabilidad porque es una inconstitucionalidad de los derechos de las mujeres".

"Ha sido completamente inaceptable de todo punto de vista semejante posición de Mariano Rajoy, que es la vieja experiencia que tenemos con la derecha. Nos lo han discutido todo, las cuotas, las listas cremallera. Esta vez han ido demasiado lejos porque ha sido prácticamente un insulto a todas las mujeres de nuestro país y a multitud de hombres que no entienden por qué a igual trabajo no hay igual salario y esto además no le preocupa a Mariano Rajoy", ha añadido.