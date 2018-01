Servimedia, premio gesto por ser "decisiva" en dar visibilidad a la discapacidad

26/01/2018 - 14:03

MADRID, 26 (SERVIMEDIA)

La agencia de noticias Servimedia recibió este viernes el Premio Gesto 2017 de la Fundación Fans, en la modalidad de medios de comunicación, por su aportación "decisiva" en dar "visibilidad a la discapacidad en los medios de comunicación", tal y como destacó el director general de Políticas de apoyo a la Discapacidad y director del Real Patronato de la Discapacidad, Borja Fanjul.

Fanjul pronunció estas palabras en nombre del jurado durante el acto de entrega del galardón, que tuvo lugar este viernes en la sede de la agencia, en la Torre ILUNION de Madrid. También destacó de Servimedia que "es la primera agencia de comunicación social en España" y "la ventana de la discapacidad".

El jurado ha estado compuesto por representantes de la Fundación Audiovisual Fans, del Real Patronato de Discapacidad, de la Federación de Asociaciones de la Prensa en España, de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión y del Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción (CESyA).

Asimismo, el director general de Discapacidad destacó que la agencia está integrada por más de un 40% de periodistas con discapacidad y que sus instalaciones se ubican en "el centro de trabajo con más personas con discapacidad del mundo entero".

PERIODISMO SOCIAL

Durante su turno de palabra, el presidente de Servimedia, Fernando Riaño, recordó que esta agencia fue "la primera iniciativa empresarial que puso en marcha la Fundación ONCE hace casi 30 años" y que en esta época de la 'postverdad' la agencia tiene "un papel más importante que nunca". "Servimedia ha conseguido muchas cosas y lo principal, que ha venido para quedarse, ha sido poner lo social en la agenda y que el periodismo social esté presente en los medios de comunicación", sentenció.

También intervino la presidenta de la Fundación Fans, Mabel Sánchez, que pidió a las ONG que reflexionen sobre la imagen que quieren proyectar de las personas con discapacidad. Asimismo, Sánchez recalcó que la prensa "tiene una gran deuda con la discapacidad", pues durante años se han divulgado informaciones desde el morbo y la lástima, por lo que pidió más presencia para estas personas en los medios, desde "la normalidad, como unos ciudadanos más".

ESPÍRITU KAPUSCINSKI

El periodista Antonio Rubio, vicepresidente de la FAPE (Federación de Asociaciones de la Prensa en España) y miembro del jurado, recordó las palabras de Ryszard Kapuscinski para calificar el trabajo de la agencia, que dijo que el buen periodista debe ser buena persona y que el periodismo debe producir un cambio social. "En Servimedia se producen ambas cosas. Refleja el espíritu de Kapuscinski", subrayó.

Por su parte, el director general de Servimedia, José Manuel González Huesa, reconoció que el premio es "de la redacción" y que Servimedia es "un caso único" porque fomenta que las personas con discapacidad trabajen en el mundo de la comunicación. Asimismo, apostó por "poner el compromiso social de moda", como hace a diario su redacción.

En el acto, celebrado en el auditorio de la Torre ILUNION, también estuvieron el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE y presidente de ILUNION, Alberto Durán; el director general de la Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso; el director general de la ONCE, Ángel Sánchez; el consejero delegado de ILUNION, Alejandro Oñoro; la vicepresidenta segunda para Políticas Sociales e Igualdad de la ONCE, Patricia Sanz; la secretaria general de Fundación ONCE, Teresa Palahí; el consejero delegado de Servimedia, Óscar da Pena; así como de los periodistas con discapacidad Irene Villa y Juan Antonio Ledesma. Como conductor del acto intervino Fernando Navarrete, vicepresidente de la fundación, y Carmen, joven con síndrome de Down de la Fundación Fans, que fue la encargada de entregar el reconocimiento.

(SERVIMEDIA)

26-ENE-18

AHP/pai