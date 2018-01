Asociaciones provida defienden los cuidados paliativos frente a la eutanasia en un seminario en el Congreso

26/01/2018 - 18:51

El Seminario Internacional Cuidados Paliativos y Sociales Vs. Eutanasia celebrado en el Congreso de los Diputados y organizado por asociaciones 'provida' ha concluido que "la única respuesta ética ante el final de la vida son los cuidados paliativos".

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El evento, en el que se registraron más de 300 personas, ha sido organizado por Fundación Valores y Sociedad, Asociación Familia y Dignidad Humana, Fundación Jérôme Lejeune, Federación Europea One Of Us y Political Network for Values.

Ante la inminencia de debates parlamentarios sobre este tema, los organizadores de este Seminario decidieron que se hacía imprescindible una reflexión sobre esta cuestión.

"Frente a quienes quieren esconder estos grandes asuntos a la opinión pública, nosotros estamos más convencidos que nunca de que hace falta que estos debates estén en el centro de nuestros intereses y en los medios de comunicación", ha defendido el presidente de la Fundación Valores y Sociedad y de la Federación One Of Us, Jaime Mayor Oreja.

El seminario ha destacado que la eutanasia "corrompe el primer principio de la medicina, que es actuar para el bien del enfermo" y ha concluido "que las soluciones ante el final de la vida pasan por tratar la muerte como una fase natural en la que se ayude al paciente respetando su dignidad como persona, de forma que ante situaciones dramáticas y terminales eliminen el dolor del paciente y no al paciente".

En este sentido, la presidenta de la Asociación Familia y Dignidad Humana, Lourdes Méndez, ha señalado que "las consecuencias de la regulación de eutanasia acabarán inexorablemente en que otros decidirán qué vidas son dignas o no de ser vividas". Además, ha avisado de que "se inicia justificando casos extremos, para acabar disponiendo de la vida de otro".

Por su parte, la senadora colombiana María del Rosario Guerra, ha precisado que "la vida humana goza siempre de valor, independientemente de su calidad" y ha señalado que los cuidados deben integrar los aspectos psicológicos y espirituales del cuidado del paciente y ofrecer apoyo a la familia para adaptarse a la enfermedad del paciente y a su propio duelo".

Mientras, el jefe del Área de Cuidados Paliativos del Hospital San Juan de Dios de Santurtzi y secretario de la Comisión Central Deontológica de la Organización Médica Colegial (OMC), Jacinto Bátiz, ha destacado que "los cuidados paliativos de lo que tratan no es de precipitar deliberadamente la muerte ni de prolongar innecesariamente la agonía, sino de ayudar a no sufrir mientras llega la muerte".

Finalmente, Mayor Oreja, ha concluido que "los ataques a la vida y la libertad, como son el aborto, la eutanasia, la ideología de género y los vientres de alquiler, constituyen manifestaciones de una moda que pretende reemplazar todos los valores".