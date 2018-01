Más de 1.700 docentes se dan cita en '¡grandes profes! 2018'

27/01/2018

MADRID, 27 (SERVIMEDIA)

Más de 1.700 docentes procedentes de toda España se han dado cita este sábado en el encuentro '¡Grandes Profes! 2018', convocado por la Fundación Atresmedia, junto con Santillana y Samsung, para rendir homenaje a los profesores.

Este año el evento ha contado también con la colaboración de la Universidad Internacional de Valencia (VIU) y profesionales del ámbito académico, cinematográfico, artístico y de la comunicación han puesto su conocimiento al servicio de los docentes con el objetivo de motivarles en su día a día, así como reconocer su labor en las aulas. El catedrático y doctor en Medicina y Neurociencia Francisco Mora; el dibujante, editor y escritor Manuel Bartual; la directora y presentadora de Antena 3 Noticias 1, Sandra Golpe; el guionista y director de cine Javier Fesser; el rapero Arkano; el estudiante de 5º de Primaria y programador Antonio García; el youtuber Stoneismyname y la compañía de teatro Tricicle, compartieron con los asistentes sus experiencias.

Como en años anteriores, dieron claves que puedan servir a los profesores de ejemplo en el desempeño de su trabajo con los alumnos, "en un momento de enorme cambio en el ámbito educativo, y en el que la curiosidad es un rasgo imprescindible del aprendizaje, que debe despertarse y potenciarse cada día", señaló la fundación en un comunicado.

Frank Blanco, presentador de 'Zapeando' (laSexta) y de 'Vamos tarde' (Europa FM), ejerció como maestro de ceremonias y dio la bienvenida a todos los asistentes al evento, celebrado en los cines Kinépolis Ciudad de la Imagen de Madrid. Como en ediciones anteriores, también puso seguirse en streaming en 'grandesprofes.org'. El hashtag '#GandesProfes' fue trending topic nacional.

El consejero delegado de Atresmedia, Silvio González; la directora de Comunicación de Santillana, Rosa Junquera; el director de Comunicación, Relaciones Institucionales y Ciudadanía Corporativa de Samsung, Francisco Hortigüela, y la directora de la Fundación Atresmedia, Carmen Bieger, también asistieron a este encuentro de homenaje a los profesores.

Francisco Mora inauguró '¡Grandes Profes! 2018' con la ponencia 'Neurociencia y emoción'. En su intervención abordó la importancia del equilibrio entre el pensamiento crítico y creativo. "Estamos entrando en una nueva cultura que tiene como engranaje la convergencia entre ciencias y humanidades", indicó. "Un buen profesor debe ser aquel que ama lo que enseña, que sea capaz de abrir los ojos de los que aprenden".

La segunda invitada de la jornada fue Sandra Golpe, que se centró en el arte de hacer preguntas. Para la periodista, "es muy importante empatizar y conocer a nuestros interlocutores" y señaló que "para despertar la curiosidad hay que hacerse preguntas constantemente".

A continuación, Manuel Bartual, en su charla titulada 'Cómo contar historias', compartió las claves para despertar la curiosidad en el entorno digital: "Para enganchar con una historia hay que utilizar los medios apropiados". El dibujante, editor y escritor recordó la acción de 'storytelling' que llevó a cabo en Twitter el pasado verano, cuyo éxito atribuyó a la capacidad de sorprender al espectador.

"Cuando yo conté mi historia", relató, "yo tenía el mando. Es importante generar enganche e Internet es una herramienta fabulosa para despertar la curiosidad". Bartual concluyó con una mirada al futuro: "Mucha de la gente que formáis acabará contando historias que despierten curiosidad".

El encuentro, como en anteriores ediciones, contó con la sección 'Grandes Profes cuida a sus profes' que corrió a cargo de Javier Sánchez, cofundador de Unobrain, empresa especializada en entrenamiento cerebral.

Antonio García, de 10 años, alumno de 5ª de Primaria y experto programador, el ponente más joven que ha pasado por 'Grandes Profes', opinó que "a los niños nos dura mucho la ilusión pero los profesores tienen que conseguir que no se nos apague nunca". "Sois la clave de nuestro éxito. Tenéis que ser nuestros magos. Dejad que nos equivoquemos, motivadnos desde la ilusión y no desde la obligación. No nos hagáis mayores antes de tiempo".

27-ENE-18

