El 'me too' de las artistas españolas: 3.000 mujeres y sin nombres

29/01/2018 - 13:30

El movimiento 'Me Too' ya tiene su versión española protagonizada por 3.000 mujeres del mundo del arte y la cultura. Se hacen llamar 'La Caja de Pandora' y se organizaron a raíz de la denuncia por acoso de una bailarina en Alicante, pero ya se están preparando para sacar más casos a la luz desde el anonimato más estricto.

Sin nombres propios y sin portavoces. La única vía que tendrá la prensa para contactar con ellas será un correo electrónico, pero ya advierten de que, por el momento, no concederán entrevistas. Las 'pandoras' se definen como un espacio de "sororidad" y de "hermanamiento entre mujeres" donde compartir los abusos y vejaciones sufridas por parte de los hombres.

Comenzaron a organizarse en julio del año pasado a partir de la denuncia por abusos sexuales presentada por la bailarina Carmen Tomé, presuntamente acosada por el reconocido comisario de exposiciones Javier Barba Sánchez, conocido en el mundo del arte como 'Javier Duero'.

ANONIMATO

"Estamos aquí para abrir La Caja de Pandora públicamente y mostrar nuestro apoyo a Carmen Tomé y a todas las Carmen Tomé que ha habido y que, desgraciadamente, hay", aseguró una de las artistas, que, sin revelar su identidad, leyó un manifiesto en nombre de "todas las pandoras", apodo con el que se refieren a las integrantes del 'Me Too' español.

Su celo para no revelar los nombres tiene una explicación, y es que "hay una causa judicial abierta", recuerdan. A su juicio, su militancia les puede pasar factura en un mundo como el del arte, en el que los hombres, según denuncian, siguen siendo los líderes.

"La mala praxis y los acuerdos tan laxos a los que nos vemos sometidas generan que las mujeres en el arte estemos constantemente expuestas a ciertas agresiones absolutamente normalizadas e interiorizadas", recoge el manifiesto hecho público por 'La Caja de Pandora'. Y es que "las estructuras de poder se aprovechan de los privilegios que los hombres ostentan, de la privacidad de los espacios donde generan sus agresiones", criticaron las 'pandoras'.

Por el momento, este grupo conformado por miles de mujeres artistas está sirviendo para compartir testimonios y darse apoyo mutuo, pero, según avanzaron este lunes a los periodistas reunidos frente al Museo Reina Sofía de Madrid, progresivamente se irán denunciando nuevos casos de abusos sufridos por actrices, bailarinas, pintoras y demás artistas.

DIFERENCIAS CON EL 'ME TOO'

Las españolas siguen así la estela que dejó en Estados Unidos varios casos como el del productor Harvey Winstein, denunciado por acoso sexual. La revista 'Time' llegó a dedicar su portada a las 'mujeres del año' a quienes han denunciado a sus acosadores sexuales públicamente, entre ellas la cantante Taylor Swift o la actriz Ashley Judd.

Sin embargo, las 'pandoras' prefieren ir haciendo públicos los casos progresivamente y, por el momento, no se han erigido grandes portavoces de este movimiento, como sí ha ocurrido en Estados Unidos.

"Las pandoras tendemos la mano y abrimos nuestro círculo a todas las mujeres e identidades diversas para que cuenten con nuestro apoyo, y nosotras con el suyo, para seguir sumando y que sepamos que no estamos solas. No lo estábamos, ahora lo sabemos y ya no lo vamos a volver a olvidar. Estos hombres agresores, que hacen uso de sus privilegios, tampoco deberían olvidarlo. Si tocan a una, nos tocan a todas", concluyeron las artistas.

