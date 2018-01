Catalá pide "no bajar la guardia" ante el racismo

29/01/2018 - 14:43

MADRID, 29 (SERVIMEDIA)

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, afirmó este lunes que "no debemos bajar la guardia" ante el racismo. "Desgraciadamente las ideologías racistas no han desaparecido de nuestro mundo. No nos basta con recordar. Necesitamos leyes y reglas".

Así se pronunció Catalá durante el acto celebrado en el Senado con motivo del Día de la Memoria del Holocausto y de los Crímenes contra la Humanidad, que se conmemora anualmente en el marco del aniversario de la liberación, el 27 de enero de 1947, del campo de concentración nazi de Auschwitz, tras la segunda guerra mundial.

Para el ministro, ese "horror" no debe ser "nunca" olvidado y recalcó el compromiso del Gobierno para evitar situaciones de discriminación, como la reforma del Código Penal llevada a cabo en 2015 en relación a los delitos de odio.

Además del recuerdo a las víctimas, el ministro de Justicia reconoció "la extraordinaria labor" de los 18 diplomáticos españoles que salvaron la vida de miles de personas, por su origen judío sefardí. Precisamente, subrayó, se han concedido 11.000 nacionalidades a españoles de origen sefardí gracias a la medida aprobada en las Cortes hace dos años y se comprometió en "perseverar en el reconocimiento por la lucha por la igualdad", para evitar que el Holocausto se convierta en "algo pasado y ajeno" que "nunca más volverá a suceder".

En esa línea se manifestó también el presidente del Senado, Pío García Escudero, quien llamó a estar "muy atentos para no dejarnos nunca embaucar por los incitadores del odio entre los seres humanos" porque así "siempre desencadenan las mayores desgracias". Por ello, pidió "derrotar a los intolerantes" con pequeños actos cotidianos y no dejar a otros que "den la cara por nosotros". "Todos podemos impedir que haya situaciones de discriminación y violencia", sentenció, pues "no hay límites entre la pasividad y la complicidad".

PACTO EDUCATIVO

El presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Isaac Querub, insistió en reclamar un pacto nacional por la Educación que contemple el Holocausto como "objeto de estudio en todos los colegios y universidades". "El Holocausto nos enseña que necesitamos ciudadanos que sean capaces de distinguir entre lo correcto y lo fácil", dijo.

"Necesitamos una educación más allá de lo erudito, basada en la construcción del ser". "Nuestros hijos y nietos deben conocer hasta dónde llega la maldad del hombre", recalcó.

Querub, que tomó la palabra en representación de los seis millones de judíos masacrados en el Holocausto, denunció que también actualmente los miembros de esta población son víctimas de persecución y delitos de odio, especialmente en las redes sociales y a través de las denominadas 'Fake news'.

RESPUESTA JUSTA

En nombre de la comunidad gitana, intervino el director del Instituto de Cultura Gitana, Diego Luis Fernández, que recordó que los gitanos se siguen preguntando "por qué" fueron víctimas de la barbarie nazi. "Lo grave es que con otros matices siguen sustentando determinadas posiciones racistas en el siglo XXI y por las mismas causas", dijo. "No los tenemos que hacer mirar todos", revindicó, pidiendo una sociedad "en la que quepan los diferentes".

Por ello pidió a políticos, jueces y tribunales más compresión hacia el pueblo gitano para que ofrezcan una "respuesta justa en cada momento". "Les garantizo que no siempre ha ocurrido así", denunció. En el acto también se recordó a los 10.000 españoles deportados, la mayoría republicanos, para quienes se pidió "reconocimiento jurídico como víctimas".

(SERVIMEDIA)

29-ENE-18

AHP/gja