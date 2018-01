Educación. la subcomisión para el pacto de estado aborda mañana la financiación

29/01/2018 - 16:50

MADRID, 29 (SERVIMEDIA)

La subcomisión del Congreso que trabaja para alcanzar un Pacto de Estado Social y Político por la Educación volverá a reunirse mañana, martes, para abordar la financiación del sistema educativo.

Así lo explicó a los medios la portavoz socialista de Educación, María Luz Martínez Seijo, que defendió la necesidad de alcanzar una inversión mínima del 5% del PIB en siete años, aunque su deseo a largo plazo sería llegar al 6%. Según declaró, el PSOE no respaldará ningún acuerdo que no cuente con un compromiso de financiación. Ahora bien, apuntó que existe voluntad de pacto por parte del PP y se mostró convencida de que se alcanzará. "Otra cosa serán las cifras concretas, y es ahí donde tenemos que negociar".

Martínez Seijo aseguró que existe una buena disposición para buscar el consenso por parte de los cuatro grandes grupos, aunque lamentó "la lentitud en el ritmo de trabajo".

Al no partir de ningún texto base, "todo lo tenemos que redactar de nuevas" en la subcomisión, y agregó que las fichas sobre los temas a abordar "no se reparten hasta el lunes (la subocmisión se reúne los martes), por lo que los grupos no tienen tiempo ni de negociar ni de adelantar trabajo. "Hemos pedido que se entreguen antes pero de momento el resto de grupos se opone", indicó.

Asimismo, lamentó la pretensión de algunos de votar "cada palabra en la que no hay acuerdo. Así no se puede avanzar". Con todo, Martínez Seijo dijo confiar en que a finales de mayo, la subcomisión tenga listo el informe del pacto de Estado. "Cuando se empieza un trabajo siempre se va más despacio. Confío en que con el tiempo todos vayamos más ágiles", concluyó.

