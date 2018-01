El comité paralímpico internacional publica los eventos con medallas para tokio 2020

29/01/2018 - 17:44

El Comité Paralímpico Internacional ha publicado el listado de eventos con medallas para los Juegos de Tokio 2020 en los dos deportes más numerosos del programa paralímpico: atletismo y natación, además de acordar la posible inclusión de cuatro deportes en las citas de París 2024.

Según informó el Comité Paralímpico Español este lunes, el programa de atletismo tendrá 168 eventos con medalla, nueve menos que en Río 2016, para la misma cifra de deportistas: 1.100. En total, habrá 93 pruebas masculinas, 74 femeninas (un 7% más que en la edición brasileña) y, por primera vez en la historia, una mixta.

En atletismo habrá un relevo de 4x100 metros formado por dos hombres y dos mujeres, uno de las clases T11-13 (discapacidad visual), uno de las clases T33-34 o T51-54 (sillas de ruedas), uno de las clases T35-38 (deportistas con parálisis cerebral que corren de pie pero tienen afectada la coordinación) y otro de las clases T42-47 o T61-64 (deportistas con discapacidad en las extremidades inferiores o con falta de ellas).

En natación habrá 640 deportistas y 146 pruebas con medalla, seis menos que en Río 2016, de las cuales 76 serán para hombres, 67 para mujeres y tres relevos mixtos. Se incorporan para Tokio las pruebas de 4x100 libre para deportistas con discapacidad visual y para deportistas con discapacidad intelectual.

El Comité Paralímpico Internacional también decidió que el triatlón tendrá finalmente ocho eventos con medalla en Tokio, cuatro por cada género, con diez deportistas por prueba. La elección final de los eventos la tomará la Unión Mundial de Triatlón (ITU) antes del 31 de diciembre de 2018. La lista completa de eventos con medalla para Tokio 2020 se puede consultar en este enlace: 'http://bit.ly/2niMU3h'.

PARÍS 2024

Además, para los Juegos de París 2024, este Comité determinó qué cuatro deportes seguirán adelante en el proceso para su posible inclusión en el calendario paralímpico: el golf, el fútbol en silla de ruedas eléctrica, el fútbol-7 para deportistas con parálisis cerebral y la vela. Cabe recordar que estas dos últimas modalidades salieron del calendario tras la cita de Río 2016.

Estos cuatro candidatos han demostrado una serie de requisitos básicos para su incorporación como cumplir con el Código Mundial Antidopaje y con el Código de Clasificación del IPC, tener un calendario cuatrienal de competición y un alcance mundial.

Precisamente el surf y la disciplina Poomsae de taekwondo se han quedado fuera por no cumplir el criterio de tener participantes en un mínimo de 32 países, igual que el tiro al plato, que no cuenta con un calendario estable de competición. Tampoco lo tienen la lucha de brazo y el baloncesto 3x3. El kárate y el baile en silla de ruedas también continúan adelante en el proceso para debutar como deportes de exhibición, no de competición, en París 2024.

El Comité Paralímpico Internacional ratificó la suspensión del Comité Paralímpico Ruso y su prohibición de participar en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Pyeongchang 2018. Sin embargo, unos 35 deportistas de esa nacionalidad podrán competir en Corea del Sur como Deportistas Paralímpicos neutrales, bajo bandera e himno del Comité Paralímpico Internacional.

