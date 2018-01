La Comisión 8M saluda los paros laborales convocados por UGT y CCOO y anima a participar en la huelga feminista

29/01/2018 - 18:29

La Comisión 8 de Marzo, integrada por organizaciones del Movimiento Feminista de todo el país y encargada de la articulación de la Huelga Feminista convocada para el Día Internacional de la Mujer, celebra que UGT y Comisiones Obreras hayan convocado paros laborales para ese día porque supone "un avance respecto del año pasado", cuando los parones fueron simbólicos, "en un camino que es muy largo".

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Según explica la vocera de la Comisión 8M Sara Navacerrada a Europa Press, la organización ha mantenido estos meses reuniones con todos los sindicatos, "mayoritarios y minoritarios" en los que los representantes de los trabajadores expresadon la dificultad de convocar una huelga general, como perseguían las feministas, y su intención de dejarlo en paros parciales.

"Sacamos como positivo que hemos avanzado respecto del año pasado, pues en vez de paros simbólicos, serán paros de dos horas por la mañana y por la tarde. Es un avance en un proceso largo y creemos que el año que viene iremos a más. Lo más importante es que todas las mujeres podamos parar, con la precariedad que hay. CCOO y UGT han anunciado que cubrirán jurídicamente los paros igual que cubrirían una huelga general y eso es positivo", ha señalado.

Navacerrada recuerda no obstante que hay otros sindicatos, y en particular la CGT, que sí han convocado huelga general para esa jornada en una solicitud que según las fuentes consultadas por Europa Press, no ha sido impugnada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Pone el foco no obstante en que la Huelga Feminista, es más que un paro en el ámbito laboral.

"Es muy importante y positivo que tanto CCOO como UGT comparten todos los objetivos más allá de lo laboral, que es en lo que ellas se centran porque son sindicatos, en los ámbitos de cuidados, consumo y estudiantil y es algo fundamental", ha apuntado.

En este sentido, las mujeres en particular están llamadas el 8 de marzo a evitar el consumo y las tareas de cuidados que no sean imprescindibles a fin de visibilizar que si su labor a menudo no reconocida, se detiene, también se para el mundo. "Ese es nuestro lema. Si nosotras paramos, se para el mundo", ha apostillado.

"Hay que distinguir entre el papel de los hombres y de las mujeres. Llamamos a la huelga a las mujeres porque entendemos que sin todo el trabajo invisible tanto de cuidados como de consumo y laboral este mundo se pararía. En cuanto al papel de los hombres, creemos que por ejemplo el eje de la violencia debe tocar a toda la sociedad, no solo a las mujeres. Les invitamos a que paren, a que tomen conciencia y a que hagan tareas de cuidados pero el 8 de marzo, el 9 de marzo y toda la vida", dice Navacerrada.

La Comisión 8 de marzo lleva trabajando en la convocatoria de huelga desde el verano del año pasado. En la actualidad su labor se centra en extender la información sobre la protesta barrio a barrio y en ultimar un macro evento que tendrá lugar en Madrid el 11 de febrero con el lanzamiento oficial de la convocatoria al público en un ambiente festivo y reivindicativo.

La organización, después de "un proceso tan largo" de organización, espera una afluencia masiva a las manifestaciones del Día Internacional de la Mujer --la central será en Madrid pero se convocarán marchas en practicamente todas las capitales de provincia-- así como un gran éxito en la huelga convocada por el éxito que tuvieron, por ejemplo, las protestas a raíz del juicio a 'la Manada' o contra las violencias machistas en los últimos meses.

"No creo que esto sea algo espontáneo, que todo el mundo haya dicho de repente que nos tenemos que movilizar. Creo que venimos de muchos años de violencia constante en todos los ámbitos y que al final, estamos diciendo 'basta ya', vamos a organizarnos. Es un trabajo que viene de muy atrás, de un agotamiento y un cansancio", comenta.