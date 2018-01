El Tercer Sector quiere que la reforma de la Constitución dé más poder al Estado para impulsar políticas sociales

30/01/2018 - 12:35

El vicepresidente de la Plataforma del Tercer Sector y presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, considera que el diálogo para una reforma de la Constitución debe abordar el debate competencial a fin de "reapoderar al Estado" para que pueda implantar políticas sociales.

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

Así lo ha reivindicado durante la inauguración del seminario'La reforma social de la Constitución española. Constitucionalizacióncomo fundamentales de los derechos sociales', organizado por elCERMI y la Plataforma del Tercer Sector (PTS), que se celebra en el Salón de Tapices del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales delMinisterio de la Presidencia.

En la inauguración, en la que han intervenido asimismo el presidente de la PTS, Luciano Poyato, y el director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Benigno Pendás; Pérez Bueno ha incidido en que "el debate territorial no puede hacer que lo social sea irrelevante en una futura reforma constitucional" y por eso, se deben "elevar a categoría de fundamentales los derechos sociales".

Para el presidente del CERMI, "lo social suele permanecer en las periferias de la atención ahora que se habla de una reforma constitucional". "Lo que llega a las personas interesadas por lo que sucede en su ámbito de convivencia es que no se pone el acento en lo social. El recorrido no se ha agotado, y no disfrutamos todavía de un Estado auténticamente social", ha sentenciado.

Por su parte, el presidente de la Plataforma del Tercer Sector ha abogado por la defensa, protección y promoción de los derechos fundamentales. "La crisis económica ha desencadenado un aumento dela desigualdad y una disminución del bienestar, por lo que es necesarioque el Gobierno y las formaciones políticas asuman el compromiso depromover una reforma social de la Constitución, algo que desde la PTSestamos reclamando", ha señalado.

En esta línea, ha subrayado que los derechos sociales, culturales yeconómicos deben formularse como fundamentales de acuerdo a las cartasy tratados internacionales. Además, ha pedido compromiso para que existauna verdadera participación de la ciudadanía y las organizaciones delTercer Sector en la vida política.

"El Estado debe estar legitimado para desarrollar actuaciones que redunden en beneficio de lo social para lograr equilibrio y cohesiónsocial y así lograr una sociedad del bienestar", ha añadido.