El Papa envía a Chile a un delegado para recoger testimonios sobre el obispo Barros

30/01/2018 - 17:44

El Papa ha enviado a un delegado a Chile con la misión de recoger testimonios sobre el obispo de Osorno, Juan Barros, cuestionado por haber presuntamente encubierto el caso del sacerdote, Fernando Karadima, condenado por estos delitos.

ROMA, 30 (EUROPA PRESS)

Francisco ha dispuesto que el arzobispo de Malta, Charles Scicluna, y miembro de la Congregación para la Doctrina de la Fe viaje a Chile para "escuchar a quienes han manifestado la voluntad de dar a conocer elementos que poseen" sobre el obispo chileno, según ha informado la oficina de prensa de la Santa Sede en un comunicado.

Está previsto que Scicluna se reúna con quienes tienen información sobre el presunto encubrimiento de Barros, respecto a los abusos de Karadima.

Durante su visita a Chile, la presencia del obispo Barros en las celebraciones fue criticada por fieles y cuando un grupo de periodistas interpeló a Francisco por su presencia, tachó de "calumnias" las acusaciones que pesan contra él, asegurando que no hay "pruebas" contra el prelado.

Una respuesta que también generó críticas. El presidente de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores del Vaticano, el cardenal Seán Patrick O'Malley, en una carta publicada por la Archidiócesis de Boston (EEUU), calificó de "comprensibles" estas críticas, ya que las palabras del Papa "fueron una fuente de gran dolor para los supervivientes de abuso sexual por parte del clero o cualquier otro perpetrador".

Posteriormente, durante el vuelo de regreso a Roma tras su viaje a Chile y Perú, el Pontífice pidió "disculpas" a las víctimas de abusos por si se sintieron "heridas" con sus declaraciones, aunque reiteró que Barros es inocente porque de momento no hay "evidencias" que lo inculpen. En esa ocasión también destacó que en Chile habló en dos ocasiones y "con mucha fuerza" de los abusos.

"Es un caso que lo hice estudiar, lo hice investigar, lo hice trabajar mucho y realmente no hay evidencia, uso la palabra 'evidencia' porque después voy a hablar sobre las pruebas. No hay evidencias. Después voy a hablar de las pruebas. No hay evidencia de culpabilidad, más bien parece que no se van a encontrar porque hay una coherencia en otro sentido", agregó.

Pero acto seguido señaló que se equivocó al usar la palabra "pruebas". "Ahí está palabra 'prueba' que creo que es la que me jugo a mí la mala pasada (...) La respuesta fue dada, el día que yo tenga una prueba hablaré. La palabra 'prueba' es la que me ha traicionado y generó confusión. Yo hablaría de evidencias", rectificó.