Miguel carballeda: "el cupón de la once es 'marca españa' social"

31/01/2018 - 13:09

MADRID, 31 (SERVIMEDIA)

El presidente de la ONCE y su Fundación, Miguel Carballeda, afirmó este miércoles que "el cupón de la ONCE es 'Marca España' social, una marca reconocida, protegida y admirada por la sociedad española, algo que no todo el mundo tiene. El cupón, además, aguanta parte del pilar social de la organización".

En una entrevista con Servimedia con motivo de la celebración del 80 aniversario de la organización, que se cumple este año, Carballeda destacó la confianza que la sociedad española tiene depositada en la ONCE.

"La sociedad española se fía mucho de nuestros 20.000 vendedores, que están en la calle, a quienes yo llamo 'centinelas de la ilusión'. Son una categoría dentro de los más de 70.000 empleos que tiene el grupo social ONCE, una categoría única porque estos 20.000 'centinelas de la ilusión', que salen todos los días a la calle con la cabeza muy alta a vender los cupones, no sólo hacen eso. También hablan cada día un cuartito de hora con las personas que se les acercan. Unas veces les compran, otras no, pero estos 'centinelas' siempre les atienden, juntos hablan de sus cosas, de sus problemas, de sus anhelos, del futuro... Hay gente que sólo tiene ese tiempo de conversación en todo el día, el que le dedica el vendedor del cupón", expresó.

Sin embargo, indicó que la ONCE sufre competencia desleal e ilegal desde hacer varios años: "Revolucionamos el mundo del juego y en este país hay una serie de espabilados absolutamente corruptos que aprovechan cualquier oportunidad de este tipo. Lo hicieron hace unas décadas y vuelven a hacerlo ahora. La corrupción se extiende y hay corruptos en el mundo político y en el del juego. En un país moderno como debe de ser el nuestro no debemos permitir esto. No se puede consentir que unos cuantos corruptos vivan del juego ilegal y se lleven el dinero fuera de España, perjudicando a los ciudadanos españoles y a las personas con discapacidad que pagan sus impuestos. Una injusticia".

Sobre un nuevo 'rasca' que prepara el Gobierno y que competirá con los productos de juego de la ONCE, Carballeda confesó que "nos preocupa muchísimo y lo iremos hablando con Loterías del Estado, con el Gobierno, para que no se produzca un cataclismo del que al final nos tengamos que arrepentir todos. Cuando las cosas se hacen con conciencia, con medida y con cariño y respeto a los demás, podemos beneficiarnos todos".

Además, el presidente de la ONCE propone trabajar con Loterías del Estado juntos. "Creo que con el tiempo lo que deberíamos hacer es trabajar en algunas cuestiones juntos. Loterías del Estado es vital para los Presupuestos y la ONCE vital para presupuestos que afectan a todas las organizaciones sociales de la discapacidad y a proyectos del Tercer Sector. Debemos trabajar juntos en algunas opciones imaginativas", remachó.

El presidente de la ONCE y su Fundación denuncia abiertamente que "el impuesto que grava los premios nos ha hecho mucho daño. Se impuso en un momento difícil, de crisis, pero eso al final perjudica el juego público, el que administra el Estado, importantísimo para los Presupuestos Generales del Estado, pero también perjudica a la ONCE. Sigo pidiendo a este Gobierno, y espero que un día se me escuche, que se retome este asunto y se equilibre un poco, como ocurre en otros países, y estamos perdiendo oportunidades que revertirían en las personas que más lo necesitan".

A su juicio, la clave de los 80 de historia de la ONCE, "toda una vida", es sencillo: "se debe a nuesta capacidad de haber nacido y permanecido unidos durante estos 80 años. La unión hace la fuerza y gracias a esa unión hemos podido compartir esa fuerza también con todo el mundo de la discapacidad de este país".

