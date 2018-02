La oposición afea a Montserrat la falta de presupuesto y calendario para el Pacto de Violencia de Género

31/01/2018 - 15:30

Los grupos parlamentarios en la Comisión de Igualdad en la que este miércoles ha comparecido la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para informar de la ejecución del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, han criticado que no se haya liberado aún el presupuesto previsto para 2018, que no se haya fijado un calendario concreto de aplicación de las medidas anunciadas y que Dolors Montserrat se haya detenido más en su intervención en lo que se ha venido haciendo que en lo que ya se debería estar afrontando.

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

La ministra ha ofrecido una primera intervención de una hora y tres cuartos de duración, de la que más de la mitad del tiempo se ha destinado a hacer un repaso histórico de la lucha contra la violencia de género en España en general y de los gobiernos del PP en particular, y algo más de 40 minutos en ofrecer las medidas del pacto de Estado contra la Violencia de Género en las que ya está trabajando su departamento.

Este hecho ha despertado las suspicacias de grupos como el PSOE, Unidos Podemos, el Grupo Mixto o el PNV, quienes han llegado a preguntar a la ministra si de verdad "era necesario" hacer todo ese repaso previo. Marta Sorlí, de Compromís, lo ha definido como "un examen de desarrollo" en el que "se llena el papel" sin acabar hablando de la cuestión central. "Ha dado una lección magistral, pero no ha contado nada de nuevo", ha añadido la portavoz de ERC, Teresa Jordà.

No ha sido el único asunto con más críticas, pues el presupuesto, o la ausencia del mismo, ha centrado el turno de los distintos portavoces, quienes se preguntan por qué el Gobierno no ha liberado aún la partida de 200 millones de euros correspondiente a 2018 y que según el mandato del Congreso, debe poner sobre la mesa al margen de si se aprueba o no una ley de presupuestos generales del Estado.

La portavoz del área de Igualdad en el Grupo Socialista, Ángeles Álvarez, ha criticado que la ministra ponga el centro del pacto en la reforma de la Ley Integral cuando el acuerdo recoge "no menos de 14 reformas legislativas y leyes que tocar" y ha incidido en que no es cierto que ya estén en ejecución la mitad de las medidas previstas, tal y como ella ha señalado previamente.

Además, le ha afeado que haya "aprovechado la comparecencia para exponer una batería de objetivos que ya se conocen". "La mayoría de su relato no aporta nada nuevo, es un 'estamos trabajando en ello' cuando de sus decisiones políticas y financieras depende que se tenga o no la llave para abrir la posibilidad de trabajar y de momento, esa puerta está cerrada", ha asegurado, en relación a la no liberación de los 200 millones de euros previstos para 2018.

La portavoz de Unidos Podemos, Sofía Fernández Castañón, ha repasado varias cuestiones, como la posición del Gobierno sobre la custodia compartida pese a las recomendaciones de las expertas que advierten de que la falta de denuncia por violencia de género enmascara estas situaciones en los procesos de familia. Además, ha preguntado a la ministra "dónde está la bolita del trilero" porque no ha ofrecido "ni una fecha", ni plazos ni calendario ni sobre la financiación ni sobre las medidas anunciadas.

También le ha planteado la posibilidad de elaborar una ley específica que aborde la violencia sexual, le ha instado a repasar "las cuentas" que ha elaborado Unidos Podemos y según las cuales, los 1.000 millones del pacto podrían liberarse en un sólo año y ha adoptar otras medidas como dar más peso a las políticas al respecto estableciendo un "verdadero ministerio de Igualdad". "Nos vamos de aquí sin calendario y sin un sólo euro", ha zanjado después la también portavoz de esta formación, Ángela Rodríguez.

En la misma línea se ha pronunciado la portavoz de Ciudadanos, Patricia Reyes, quien tras criticar que la ministra "se pasara 45 minutos hablando de la historia de la Democracia" y de cómo se fraguó el pacto de Estado a las diputadas que lo confeccionaron, ha dicho esperar que en una próxima comparecencia la ministra sí que acuda con medidas concretas, con un calendario de aplicación y con dotación presupuestaria bajo el brazo.

"Los tiempos van corriendo y eso es lo que importa a las víctimas (...) No ha desarrollado ni una de las medidas del pacto y nos preocupa mucho no contar con el dinero comprometido, que fue un aspecto que pusimos como condición 'sine qua non' para la firma. A 30 de enero no han cumplido con su trabajo que no era otro que traer los presupuestos para su aprobación. ¿A qué está esperando?", ha apostillado.

"Lo que no podemos ahora es mentar al señor (ministro de Hacienda) Montoro ni tampoco podemos decir que es porque no hay presupuestos generales del Estado --ha añadido el portavoz del PNV, Joseba Agirretxea--. Creo que en una cosa tan importante como esta, los partidos que le han apoyado en la aplicación del 155 (de la Constitución en Cataluña) no tendrán ningún problema para apoyar que tengan presupuesto". "Habría que buscar fórmulas para dotar de las necesidades que este tema requiere y asumir los compromisos que se firmaron", ha planteado.

Sobre este asunto, Montserrat ha replicado que son los propios grupos de la oposición quienes "han bloqueado un presupuesto que ni conocen" y les ha llamado a la "responsabilidad" para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, "el instrumento más válido que esperan los 47 millones de españoles" para "el mantenimiento del Estado de Bienestar y por tanto, del compromiso de los 1.000 millones en cinco años del Pacto de Estado".

La ministra, que no ha concretado fechas para las medidas anunciadas, ha dicho que ella no formuló "ni una sola observación" cuando el Congreso prolongó los trabajos para el Pacto de Estado que y ha llamado a los grupos a tener la misma confianza en la labor del Ejecutivo, que está aún en plazo. "No hagamos mal favor electoralizando la lucha contra la violencia de género porque hay tantísima gente atendiendo ahora mismo a las víctimas, que mejor no banalicemos", ha añadido.

Además, se ha referido en la réplica a dos temas que han planteado las distintas portavoces, el 016 y la violencia sexual. Sobre el primer asunto, ha asegurado que la cláusula que "por error" se introdujo en el pliego de contratación del servicio sobre atención específica a hombres "ya se ha eliminado" y "se está tramitando la nueva licitación". Sobre el segundo, ha dicho que en esos grupos de trabajo legislativo tienen presente la posibilidad de una legislación específica en línea con los compromisos del pacto.

Por último, sobre los tiempos de su intervención, la ministra ha defendido que en la Cámara se habla para todos los españoles y que éstos "merecen una explicación" sobre todo lo que se ha venido haciendo y sobre la importancia del Pacto de Estado, uno de los diez que han visto la luz en 40 años de democracia.

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PIDE "NO DESCALIFICAR EL PACTO"

La presidenta de la Comisión de Igualdad, Pilar Cancela (PSOE) ha cerrado la sesión con un alegato al trabajo realizado en la creación del Pacto de Estado y un llamamiento a "no descalificarlo". "Determinadas manifestaciones descalificando el pacto en global deberíamos medirlas un poco más, porque no hay una sola medida en este pacto que no sea favorable en la lucha contra le violencia de género", ha afirmado.

"Posiblemente --ha proseguido Cancela--, algunas no cubran las expectativas políticas, pero en un momento como este de la sociedad, pues hace mucho tiempo que no hay una sensibilidad tan grande respecto de las mujeres asesinadas y sus hijas, nosotras debemos estar a la altura. Tenemos que reconocer el trabajo que hemos hecho, que ha sido un gran trabajo. Eso no significa que no nos quede muchísimo por hacer", ha zanjado.