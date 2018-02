Carmen Vela asegura que la tecnología "tiene que ser inclusiva" para no "quedarse corta"

31/01/2018 - 17:37

La secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), Carmen Vela, ha asegurado que la tecnología "tiene que ser inclusiva", porque de lo contrario, "se quedará corta" o incluso "acabará por no ser tecnología".

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

Así lo ha puesto de manifiesto este miércoles en la sede de Fundación ONCE, donde se ha celebrado un encuentro con empresas tecnológicas, movimiento asociativo de la discapacidad y emprendedores, enmarcado en la XI Asamblea General de la Plataforma eVIA. La reunión tiene como objetivo dar la oportunidad a sus participantes de conocer retos, analizar problemas y buscar soluciones que impulsen la autonomía personal y la vida independiente de las personas con discapacidad.

En su discurso, la secretaria de Estado ha indicado que si la tecnología no es inclusiva, no será de utilidad, no sólo para personas con discapacidad, sino para la sociedad en general, ya que cualquiera, en algún momento de su vida, necesitará que las TIC sean accesibles.

La representante del Gobierno ha hecho un repaso del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 29 de diciembre y que, según afirma, pretende conectar el desarrollo, la investigación y la innovación para que "sumen" y hagan llegar los resultados de la I+D+i a la ciudadanía lo antes posible.

La jornada, titulada 'Emprendimiento y talento digital para la inclusión laboral', ha contado en su apertura con la presencia del vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán, quien ha señalado que "el mundo de la tecnología es una enorme oportunidad", aunque también "un enorme riesgo de exclusión para las personas con discapacidad". En este sentido, ha apostado por seguir avanzando en la colaboración público-privada para llegar a superar todas las barreras.