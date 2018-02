Arranca en madrid la exposición 'corresponsales de guerra en el cáncer de mama'

1/02/2018 - 14:00

Manu Brabo, Premio Pulitzer 2013, ha fotografiado el día a día de todos aquellos que luchan contra el cáncer de mama, una experiencia que ha plasmado en la exposición 'Corresponsales de guerra en el cáncer de mama' que podrá ser visitada de forma gratuita en Madrid del 2 al 4 de febrero, día en que se celebra el Día Mundial contra el Cáncer.

En declaraciones a Servimedia, Brabo explicó que durante un mes y medio "viajé por toda España para compartir experiencias con gente afectada e implicada en el cáncer de mama, una experiencia más positiva de lo que uno a priori podía llegar a pensar. De hecho, mi profesión también me ha enseñado que la gente cuando lo pasa muy mal es más solidaria y sonríe más a la vida".

Durante este viaje captó el día a día de los pacientes, familiares, oncólogos médicos, enfermeros, investigadores y asociaciones contra el cáncer, lo que dio como resultado un total de 40 fotografías que muestran historias y batallas de personas que no se rinden. Tal y como destacó Brabo "lo único que uno no puede perdonarse es no vivir mientras se puede".

De estas 40 fotografías, 15 fueron seleccionadas para formar parte de esta exposición temporal que tendrá lugar en el Mood Malasaña de Madrid con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre qué y cómo sienten todas las personas que viven y sobreviven a la enfermedad.

"Con estas fotografías he querido transmitir aquello de lo que soy testigo a través de mi cámara. En ellas hay tres perfiles: personas que ya han superado la enfermedad, gente que está en proceso de superarlo y otras que, desgraciadamente, no la va a superar nunca, sin olvidar a todos aquellos profesionales sanitarios que luchan contra el cáncer", añadió.

Esta muestra ha sido posible gracias a la colaboración de Samsung, la Federación Española de Cáncer de Mama (Fecma) y la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). Con la totalidad de las imágenes, se ha creado un libro digital donde se han incorporado todas las imágenes y algunos detalles del momento y la situación en la que se captaron. El propio Manu Brabo ha sido el encargado de seleccionar cada imagen y redactar sus correspondientes pies de fotos, fiel al recuerdo del momento en que tomó cada instantánea.

Además, Brabo contó con un equipo de grabación y producción para reflejar con imágenes en movimiento y sonido todo lo vivido durante este viaje y con lo que se ha creado un video-documental que muestra el día a día de las pacientes, sus familias y los profesionales sanitarios.

Tanto el libro como el video-documental estarán disponibles en la web oficial del proyecto ('www.samsung.com/es/corresponsalesdeguerraenelcancerdemama') para que todos los interesados puedan visionarlo y además contribuir con 1 euro por descarga del libro y otro euro por cada visualización del video. El objetivo es alcanzar los 100.000 euros que Samsung donará íntegramente a FECMA para la investigación de la enfermedad.

