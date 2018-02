Discapacidad. fundación once presenta en la térmica de málaga la muestra 'el mundo fluye: dos miradas sobre una misma realidad'

1/02/2018 - 14:33

El Centro Cultural La Térmica de Málaga acogerá desde este viernes hasta el próximo 2 de marzo la exposición 'El mundo fluye: Dos miradas sobre una misma realidad', organizada por Fundación ONCE con el objetivo de difundir la obra de artistas con discapacidad entre expertos en arte.

Este jueves tuvo lugar en Málaga la rueda de prensa de presentación de la muestra, en la que intervinieron Félix Lozano, diputado de Participación Ciudadana y Cooperación Internacional de la Diputación de Málaga; José Miguel Luque, director de zona de ONCE Málaga, y Mercè Luz, jefa del Departamento de Cultura y Ocio de Fundación ONCE.

En su intervención, Lozano destacó que "La Térmica, como centro de cultura contemporánea, no puede dejar de programar en sus salas a quienes reflejan artísticamente en sus obras la realidad de las personas con discapacidad, ayudando a conseguir la total normalización de todos los que conforman este colectivo".

En este sentido, la jefa del Departamento de Cultura y Ocio de Fundación ONCE recordó que La Térmica es uno de los primeros centros que ha apostado por la accesibilidad universal, uno de los objetivos fundamentales de su entidad, junto con la formación y el empleo de las personas con discapacidad.

Con esta exposición, la ONCE, que cumple 80 años, y su Fundación, que cumple 30 años en 2018, pretenden divulgar la obra de artistas con discapacidad entre las personas relacionadas profesionalmente con el mundo del arte o que no han tenido la oportunidad de visitar la Bienal de Arte Contemporáneo que organiza la entidad, y que este año celebrará su séptima edición. Y es que la muestra, accesible, está integrada por una treintena de obras de 27 artistas presentes en las seis ediciones de la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE celebradas hasta el momento.

Está formada por obras de artistas con algún tipo de discapacidad (física, sensorial, intelectual y enfermedad mental) o bien de creadores que, sin tener discapacidad, la utilizan como tema de inspiración. Entre los creadores nacionales destaca la presencia de Carme Ollé, una veterana fotógrafa con discapacidad visual y más de 150 exposiciones en su trayectoria. En esta muestra expone la obra 'Jaque Mate', que simboliza la relación entre la naturaleza y la mujer.

Otra de las obras más impactante es 'La torre de la igualdad', un tributo a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York. Es una creación multidisciplinar y colectiva, dirigida por el artista con discapacidad física Ángel Baltasar.

La selección de los artistas presenta al espectador la multiplicidad de puntos de vista en la interpretación de la discapacidad y está compuesta por 30 obras de una treintena de creadores, varios con discapacidad, que la utilizan como fuente de inspiración. De este matiz surge el subtítulo 'dos miradas sobre la misma realidad'.

Así, los visitantes podrán disfrutar de una exposición que ya ha recorrido ciudades como Barcelona, Alicante, San Sebastián, A Coruña, Badajoz, Vigo, Cartagena, Granada, Guadalajara, Burgos, Jaén o Toledo, y que muestra una selección de obras de artistas de reconocido prestigio internacional, como Cristina García Rodero, Judith Scott, Pete Eckert o Dan Miller, entre muchos otros, que ofrecen un discurso estético plural y sensible.

'El mundo fluye. Dos miradas sobre una misma realidad' podrá visitarse de martes a domingo, entre las 11.00 y 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas, en la sala 005 de La Térmica.

