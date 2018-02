El frío extremo y la nieve vuelven a España desde el viernes y hasta al menos el domingo

En invierno, al ir en coche de viaje, y sobre todo con niños y/o ancianos, hay que tener presente llevar lo siguiente, ante un imprevisto (nieve, avería, atascos, cortes de carreteras, situaciones meteorológicas adversas, etc.):



Cadenas, con neumáticos de verano, desde octubre a abril, guantes, y una linterna de dinamo en el maletero, o mejor llevar neumáticos de invierno o *mixtos (tipo *CrossClimate con homologación 3PMSF).



Cargador de mechero y/o batería externa cargada, el móvil cargado. Un par de mantitas de viaje. Un rollo de papel higiénico por si hay apretón. Agua y comida, además con bebés, lo necesario para hacer biberones calientes, pañales y agua.



Además realiza antes de emprender viaje, las revisiones habituales de luces, niveles, calefacción, etc.



Si nieva y quedamos atrapados, mantener frecuentemente la salida del tubo de escape limpio de nieve para evitar intoxicación por monóxido, y una ventanilla opuesta a la ventisca, bajada un dedo para renovar el aire, NO te duermas con la ventanilla cerrada. Pon las luces de posición, ahorra combustible. Dejar paso a las quitanieves. No salir del coche, y si hay que salir con chaleco. Comunica tu ubicación a Emergencias 112 y a la familia-amigos por WhatsApp.Tranquilidad, calma, y buena música.



Si se prevén nevadas, viento o lluvias fuertes, mejor no salir a la carretera de viaje, de hacerlo, a medio día, ya que hay menos posibilidad de hielo, y repostado, cuidando de repostar si el depósito llega a la mitad.



Sintoniza Radio 5, para oír los partes de la DGT.



Esto sería lo básico….pero cada uno puede ser previsor con lo que crea necesario.