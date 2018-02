Discapacidad. fundación once, inserta empleo y afammer fomentan la integración de mujeres rurales con discapacidad

2/02/2018 - 12:55

El vicepresidente ejecutivo de la Fundación ONCE, Alberto Durán; la directora general de Inserta Empleo, Virginia Carcedo, y la presidenta de la Confederación Nacional de Federaciones y Asociaciones de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afammer), Carmen Quintanilla, han firmado este viernes un convenio para fomentar el empleo de las mujeres con discapacidad en el medio rural.

Las entidades firmantes se comprometen a realizar una labor de coordinación y apoyo mutuo en todas las acciones que favorezcan la inclusión laboral directa e indirecta de las mujeres y familiares con discapacidad del ámbito rural, estudiando el establecimiento de líneas de actuación conjunta. Además, valorarán la necesidad de organizar acciones formativas y prácticas profesionales para mujeres y familiares con discapacidad del ámbito rural.

Durante el acto, Durán reconoció que la Fundación ONCE busca aliados en quienes les pueden "complementar" y Afammer les va a "ayudar a sacar a las mujeres con discapacidad de un entorno del que no siempre es fácil salir y a integrarlas en el mercado laboral". "Para nosotros es una importante oportunidad y, aunque seguro que no va ser fácil, nos ponemos ya a trabajar para conseguir resultados", dijo.

VISIBILIDAD

Por su parte, Quintanilla explicó que Afammer lleva 36 años trabajando para hacer visibles a las mujeres que viven en los pueblos de España: "Nos avalan 185.000 mujeres y formamos parte de 15 entidades internacionales".

En su opinión, las mujeres con discapacidad se encuentran triplemente discriminadas en el ámbito rural y el convenio firmado tiene como fin mejorar su situación, favoreciendo su acceso al empleo, y también la de aquellas que además de tener discapacidad y vivir en un pueblo, sufren violencia de género.

EXPERIENCIA

Fundación ONCE e Inserta Empleo, su entidad para la formación y el empleo de las personas con discapacidad, pondrán a disposición de Afammer su experiencia en el ámbito de la integración laboral y esta última analizará la posibilidad de estudiar medidas que mejoren la accesibilidad de las herramientas de trabajo para las mujeres con discapacidad.

En este sentido, Carcedo recordó: "Inserta Empleo está presente en 32 localizaciones por toda España y en el ámbito rural necesitamos un 'partner' que nos asesore. Por ello, vamos a trabajar de la mano de las delegaciones y entidades asociadas a Afammer para promover la formación y el empleo de las mujeres con discapacidad que viven en el medio rural".

ACCESIBILIDAD

Además, gracias a este acuerdo se promoverá la accesibilidad universal y el diseño para todos, para la supresión de todo tipo de barreras, especialmente las físicas, mentales, tecnológicas y de la comunicación, que impiden o dificultan la plena integración de las personas con discapacidad y sus familias, en especial de las mujeres con discapacidad del ámbito rural. En concreto, el convenio prevé impulsar acciones para mejorar la accesibilidad a bienes y servicios a través de las nuevas tecnologías.

También contempla la promoción de acciones conjuntas de difusión y sensibilización social, como la participación conjunta en las ferias y eventos que Afammer organice en favor de las familias y mujeres del ámbito rural, como el Día Internacional de la Mujer, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y jornadas de prevención de droga entre jóvenes del ámbito rural, entre otros.

El convenio firmado se enmarca en los programas operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ), que está desarrollando la Fundación ONCE a través de Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.

