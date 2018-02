Fundación Mujeres critica el "retraso" en el reconocimiento del derecho a pensión de huérfanos de la violencia de género

2/02/2018 - 13:33

Fundación Mujeres y Reale Seguros organizan una carrera popular en Madrid el 11 de febrero para financiar el Fondo de Becas Soledad Cazorla

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

La directora de la Fundación Mujeres y del Fondo de Becas Soledad Cazorla, Marisa Soleto, se ha mostrado "algo preocupada" por el "retraso" en la tramitación del reconocimiento del derecho de los huérfanos víctimas de violencia de género a obtener la pensión de orfandad completa, independientemente de la cotización de su madre en el momento de ser asesinada.

Soleto ha pedido avanzar en esta iniciativa parlamentaria, que está siendo sometida a discusión en el Parlamento desde el año pasado, y ha incidido en la importancia de la "reparación social" a las víctimas y evitar que el crimen de su padre ponga en riesgo su futuro.

"Hemos visto casos de familias de dos o tres hermanos que en un día pierden a su padre y a su madre y que normalmente pasan a vivir con los abuelos maternos. Son niños y niñas que tienen que comer, vestirse, estudiar, ir a la universidad, etc. y ahora pasan a depender de una renta baja. La decisión de ir o no a la universidad está en riesgo. Hay familias en las que todo estaba previsto y que de repente los propios adolescentes se ven en la tesitura de tener que decidir que no van a la universidad porque las becas no alcanzan", ha explicado.

Según ha detallado, en la actualidad la pensión de orfandad es "el principal" instrumento social al que pueden acceder estos menores, pero hasta el año 2015 se les denegaba el acceso por insuficiencia de cotización, e incluso en la actualidad hay casos en los "por desinformación de los servicios sociales se han seguido denegando las pensiones porque el funcionario que está en la ventanilla no tiene información suficiente y les dice que no tienen derecho".

"No son mucha gente pero el daño es muy grave. Cuando el daño se manifiesta en niños y niñas, permanece en la sociedad durante muchas generaciones", ha asegurado Soleto.

UNA CARRERA PARA VISIBILIZAR EL PROBLEMA

Además, advierte de que la falta de recursos específicos para los menores víctimas de violencia de género que se han quedado huérfanos ha provocado que, de los cerca de 190 niños y niñas que, según las estimaciónes del Fondo de Becas Soledad Cazorla, se ha quedado en esta situación desde 2013, a la mayoría "se les ha perdido la pista". En la actualidad, el fondo ha concedido becas a 10 niños y niñas y está estudiando otros 10 casos.

Por ello, la Fundación Mujeres y Reale Seguros han organizado una carrera solidaria que se celebrará en Madrid el sábado 14 de febrero con el triple objetivo de visibilizar el problema, alentar el compromiso de la sociedad en la reparación del daño sufrido por los menores y recaudar dinero con el que sufragar nuevas becas. Según Soleto, la publicidad de la existencia de estas ayudas contribuirá a que las víctimas y sus familias las conozcan y puedan recurrir a ellas.

Según el general manager de Impulse Promotion Team, Alejandro Nevado, que colabora en la organización del evento, el "deporte y las carreras ahora son un altavoz perfecto" para causas como esta y, pese a que esperaban que fuera una carrera "no demasiado grande" por tratarse de la primera edición, las inscripciones de corredores "van muy bien". "Estamos convencidos de que en pocos años será una de las carreras más importantes de Madrid", ha manifestado.

La carrera dispondrá de dos recorridos de 5 kilómetros y 10 kilómetros, con un precio por dorsal de 8,30 euros y 9,80 euros respectivamente, cuyos beneficios irán destinados a sufragar nuevas becas para huérfanos de mujeres asesinadas a manos de sus parejas. Además, la organización permite comprar un 'Dorsal 0' para quienes no puedan participar pero quieran colaborar con la causa. Las inscripciones pueden realizarse en la página web del evento (http://www.carrerasolidariahuerfanos.com/).

La salida tendrá lugar a las 9.00 horas desde el Paseo de la Castellana, a la altura del puente de la Calle Juan Bravo, y finalizará en el Paseo Camoens.

Además, el responsable de Comunicación de Generale Seguros, Jorge Clerencia, ha explicado que la compañía colaborará como patrocinadora del evento y que, además, ha iniciado una campaña entre sus empleados para promover su participación y la de sus familias, con el compromiso por parte de la empresa de duplicar el donativo que se recaude con los dorsales de personas provenientes de la empresa. "El objetivo es recaudar la mayor cantidad posible para dar el mayor número de becas posible", ha explicado.

"Para nosotros es muy importante conseguir apoyos sociales y que la población en su conjunto tome conciencia de que la reparación de los daños nos corresponde a todos. Iniciativas como estas nos ayudan", ha concluido Marisa Soleto.