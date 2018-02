Los obispos españoles escucharán a jóvenes creyentes y no creyentes a través de debates en espacios ajenos a la Iglesia

2/02/2018 - 13:41

El departamento de Pastoral de Juventud, dentro de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar de la Conferencia Episcopal Española (CEE), ha puesto en marcha el proyecto 'Iglesia en diálogo' con el objetivo de escuchar a los jóvenes españoles católicos, alejados de la Iglesia y no creyentes para conocer sus inquietudes y aprender cómo acercarse a ellos, por medio de pequeños debates en espacios ajenos a la Iglesia como clubs deportivos, dependencias municipales, universidades o restaurantes.

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

"La propuesta lo que pretende es que todo aquel que quiera pueda venir, que se sienta con libertad, que no se sienta condicionado por prejuicios. Son espacios donde podamos estar todos y charlar tranquilamente. Hay centros juveniles, municipales, restaurantes", ha explicado, en una entrevista con Europa Press, el director del Departamento de Juventud de la CEE, Raúl Tinajero.

Se realizarán varias ediciones de este proyecto y la primera tendrá lugar del 5 al 11 de febrero en más de 70 espacios. El tema será '¿Se escucha hoy a los jóvenes?' y, para abrir el diálogo, el departamento de pastoral juvenil de la CEE ha preparado algunas cuestiones: ¿Las distintas instituciones ponen medios para escucharos? ¿La Iglesia, como una institución de esta sociedad, os escucha? ¿Os frustra no sentiros escuchados? ¿Dónde habláis u ofrecéis vuestras reflexiones? ¿Tú pones de tu parte para que te escuchen? Si tuvieras que evaluar del 1 al 10 en lo que os escucha la Iglesia, ¿qué nota le darías?

Además se editará un vídeo donde distintos jóvenes responden y abren el diálogo sobre las cuestiones que se van a tratar. A partir de estos planteamientos, los participantes podrán hablar abiertamente durante la hora y medida que durarán las sesiones.

Cuando finalicen los encuentros, se recogerán todas las aportaciones y se ofrecerán a los obispos españoles para que puedan tener una referencia de lo que piensan los jóvenes del país. Además, a estas reflexiones se sumarán los resultados de la encuesta lanzada el año pasado por la CEE a partir de la cual se elaboró una síntesis que fue enviada a Roma el pasado 30 de octubre para la elaboración del Instrumentum Laboris del Sínodo sobre jóvenes, fe y el discernimiento vocacional que tendrá lugar en Roma en octubre de 2018.

"El Papa Francisco nos ha pedido escuchar a todos los jóvenes, ver cuáles son sus inquietudes sobre lo que hace referencia a la Iglesia y cómo podemos ayudarles y mostrarles la Iglesia que camina con ellos. Lo que el Sínodo está motivando es que salgamos de nuestros recintos, dialogar con todos los jóvenes, creyentes, no creyentes y alejados", precisa Tinajero.

Para dar promoción a estos encuentros entre los jóvenes no católicos, la CEE espera contar con la ayuda de los que sí van a la Iglesia, y les anima a invitar a sus amigos, aquellos con los que se reúnen "en la plaza o en el cine", a acudir a estos debates. También se pueden consultar los lugares de reunión en la web 'www.iglesiaendialogo.es. Por el momento, no tienen una previsión sobre el número de asistentes a los mismos, aunque Tinajero considera que la cifra no es tan importante como el hecho de que sean espacios de diálogo y de escucha.

Sobre el procedimiento para organizar próximos encuentros, la CEE indica que estos deberán prepararse en coordinación con el departamento de Pastoral de Juventud de la CEE. Pueden convocar estos espacios de debate las delegaciones diocesanas de Pastoral Juvenil, grupos juveniles parroquiales, movimientos de ámbito nacional o diocesano, universidades católicas, congregaciones o colegios en general.

Un moderador escogido por cada grupo, delegación o movimiento convocante será el encargado de guiar el coloquio y plantear las preguntas, siendo esta su única función y "no adoctrinar o dar ninguna lección", según puntualiza Tinajero.

Según la síntesis fruto de la encuesta lanzada por los obispos en 2017 para conocer la opinión de los jóvenes sobre la Iglesia y preparar el Sínodo de octubre, más del 60% de los jóvenes españoles se siente escuchado por la Iglesia pero un 54% no se siente comprendido. Los resultados fueron obtenidos a partir de las respuestas de 5.253 jóvenes encuestados de 47 diócesis, doce movimientos, doce congregaciones y dos Institutos seculares.