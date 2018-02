El cupón de la once difunde el museo etnográfico de castilla y león

2/02/2018 - 16:05

MADRID, 02 (SERVIMEDIA)

La ONCE dedicará su cupón del sábado 10 de febrero al Museo Etnográfico de Castilla y León, situado en Zamora. Cinco millones y medio de cupones difundirán este interesante centro cultural.

La directora general de Políticas Culturales de la Junta de Castilla y León, Mar Sancho, y el delegado territorial de la ONCE en esta comunidad, Ismael Pérez, han presentado este cupón en un acto que ha tenido lugar en la sede del Museo Etnográfico en Zamora, y en el que han estado acompañados por el director del Museo, José Luis Calvo, y la directora de la ONCE en Zamora, Mª Ángeles Ruano.

El Museo Etnográfico de Castilla y León, ubicado en Zamora y que recientemente ha cumplido quince años de andadura, es uno de los cuatro que conforman la Red de Museos Regionales de esta Comunidad Autónoma. Fue construido con este objetivo, y en él tiene cabida la investigación, la conservación y la divulgación de la cultura tradicional de Castilla y León. Desde su inauguración el 19 de diciembre de 2002 se han programado en el centro miles de actividades y un total de 101 exposiciones temporales y actualmente mantiene una programación estable de unas 400 actividades anuales.

El Museo se erigió en el solar en el que en 1593 se construyó la antigua Cárcel Real, que luego pasó a ser Casa de Beneficencia. Su diseño corrió a cargo de un equipo de arquitectos liderado por Roberto Valle González e integrado por José Antonio Lozano García, Carlos Gallego Alonso y Gema Lalanda Sanmiguel.

La obra, finalista en el V Premio de Arquitectura de Castilla y León, cuenta con siete plantas, cinco de ellas ocupadas por la exposición permanente. Los trabajos de construcción se llevaron a cabo entre los años 1998 y 2002, año de su inauguración.

Sus fondos están integrados por un importante conjunto de colecciones que abarcan los aspectos más característicos y representativos en el devenir histórico de Castilla y León, tanto de cultura material, como inmaterial, desde la religión a los mitos, pasando por las fiestas, el tiempo meteorológico, los enseres utilizados, los trajes, etc.

A lo largo de cinco plantas, el visitante conocerá, entre otros aspectos, la relación del hombre con el entorno y la Naturaleza; el trabajo y la vida cotidiana en esta zona a lo largo de la historia. La colección permanente está dividida en las siguientes secciones: El espacio y el entorno; El tiempo y los ritos; La forma y el diseño; El alma y el cuerpo.

Además, cuenta con un salón de actos, con capacidad para 90 personas; y un aula-taller del Área de Didáctica de 100 metros cuadrados, donde se realizan múltiples actividades.

El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

Los productos de la ONCE se comercializan por los más de 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir a través de la web de juegos de la ONCE 'www.juegosonce.es'.

(SERVIMEDIA)

02-FEB-18

ABG/gja