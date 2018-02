Anne Dauphine Jullian estrena en España 'Ganar al viento': un "recuerdo" de la infancia a través de cinco niños enfermos

2/02/2018 - 19:07

La periodista francesa Anne Dauphine Jullian estrenará el próximo viernes en España su último documental 'Ganar al viento', un relato en el que muestra el modo de enfrentar la vida de cinco niños que conviven con la enfermedad. "El niño enfermo sigue siendo sobre todo un niño", ha explicado la autora, que espera que la película sirva para recordar a la sociedad que "se le ha olvidado su infancia".

"Hemos olvidado el niño que fuimos y que tenía esa manera de ver la vida. Yo no he hecho la película para hablar del niño enfermo sino para mostrar esa manera increíble de ser que tienen", ha explicado en una entrevista con Europa Press, en la que aclara que "no pretende esconder el dolor ni poner el dedo en la llaga" sino mostrar "su manera de ver la vida y de vivirla atendiendo solo al momento presente".

Además de este proyecto, Anne Dauphine Jullian es autora de 'Un día especial' y 'Llenaré tus días de vida' en los que cuenta cómo vivió su familia la vida de su hija Thaïs, que falleció antes de cumplir los cuatro años debido a una enfermedad degenerativa que le diagnosticaron y que por la que falleció también recientemente otra de sus hijas, Azylis.

El documental se estrenó el año pasado en los cines franceses y ha logrado atraer a más de 250.000 espectadores, una cifra "muy alta" para tratarse de un documental, según la directora. Sus protagonistas, Imad, Amber, Charles, Camille y Tugdual son cuatro niños y una niña a los que se les diagnosticaron patologías graves y que, no obstante, comparten las ilusiones y la alegría que experimenta cualquier otro niño.

"Son unos niños que nos invitan a compartir su día a día, ir a su escuela, ver a sus amigos, a su familia y a ir con ellos al hospital. El niño enfermo sigue siendo un niño, sus prioridades son las mismas que las de los niños sanos. A uno lo que más le importa en la vida es jugar a fútbol a otra ir al teatro... como cualquier niño", explica Jullian.

Sin embargo, lo que diferencia a muchos de los niños enfermos del resto de personas, según indica es que "tienen empatía". "No es solo la manera que tienen de ver la vida sino la manera que tienen de gestionar la relación con los demás: con sus padres, con sus amigos, con las enfermeras. Se dan cuenta sin ningún sentimiento de culpabilidad de que su enfermedad impacta también en la vida de otras personas y que les puede pesar", asegura.

De hecho, uno de los niños que participa en el documental, Imad, explica en uno momento del 'film' que él "sabe que para los demás es difícil" sobrellevar que tenga una enfermedad, pero "para él no lo es". "Se pueden poner en la piel de otros, esa es la diferencia más grande con los demás niños", señala.

No obstante, la autora del documental incide en que "no hace falta estar enfermo" para descubrir la manera de ver la vida que tienen los protagonistas y cree que el problema es que a los adultos "se les ha olvidado su infancia". "El niño tiene la fuerza de no tener miedo en la vida y quien no tiene miedo pueda vivir la vida que sea", asegura, aunque detalla que aunque la infancia se olvide "no se pierde" y se queda "escondida para que la saquen".

Según Julliand, en los lugares a los que ha acudido a estrenar el documental en Francia y en los que ha podido comprobar la recepción por parte del público, su impresión es que la recepción "es muy buena". "Nunca olvidaré el testimonio de un chico de 19 años de un entorno con problemas sociales. Me dijo: 'tu película me va a cambiar la vida'. Porque desde el principio de su adolescencia se había sentido víctima de una vida que no le gustaba y al ver la película se dio cuenta de que él es el capitán de su vida y de lo que ocurre en ella", relata.

En España, la cinta se preestrenó en Valencia y el próximo 9 de febrero llegará a una veintena de salas de cine distribuidas por todo el país. Tras el documental, la periodista se encuentra ahora embarcada en el proyecto de escribir una nueva novela, de llevar los congresos 'Lo que de verdad importa' (de los que ella ha sido ponente en España) a Francia y de comenzar una nueva película, aunque en esto último "todavía está en el principio del principio del primer paso", según reconoce.