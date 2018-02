Verónica Blume: "El yoga ha transformado mi relación conmigo misma y con mi entorno"

3/02/2018 - 10:06

MADRID, 31 (CHANCE) Verónica Blume se ha convertido en la embajadora de los nuevos desayunos artesanos de Rodilla. De la mano de la top model hemos podido conocer esta propuesta y también su opinión acerca del cambio que produjo en su vida el yoga.

CHANCE: ¿Por qué es tan importante desayunar?

Verónica Blume: Un desayuno saludable nos aporta los nutrientes y la energía que necesitamos para mantenernos activos y productivos durante toda la mañana.

CH: ¿Cómo has cuidado tu alimentación durante todos estos años?

V.B: El Yoga entró en mi vida hace 15 años y transformó mi manera de relacionarme conmigo misma y mi entorno por completo. aprendí a nutrir mi cuerpo de una manera respetuosa, en vez de mirar siempre el contenido calórico o de castigarme con dietas radicales.

Mi dieta se compone de alimentos básicos principalmente ecológicos, me encantan las verduras, los cereales y las algas... no soy radical con nada pero sí consciente de lo que me sienta bien y qué no.

VERÓNICA BLUME: "NADIE NOS DECÍA QUÉ PODEMOS Y QUE NO PODEMOS COMER"

CH: ¿Hay tantas exigencias dentro de la pasarela en lo que al peso se refiere?

V.B: En mi época la única exigencia era las que me ponía yo. El resto, las tallas de la ropa de desfile eran pequeñas, pero nadie nos decía qué podemos y que no podemos comer.

CH: ¿Cómo te has sentido al volver a la Mercedes Benz Fashion Week después de desfilar el año pasado para Duyos?

V.B: Siempre me mueve, me emociona y me devuelve a un lugar de ternura. La pasarela ha formado parte de mi vida durante muchísimos años, hemos compartido momentos muy especiales allí. Forma parte de lo que me hace ser como soy hoy. Disfruto mucho cuando voy. No lo echo de menos, ahora mi vida es bien distinta.

CH: ¿Volverías a subirte a las pasarelas?

V.B: Para una ocasión especial, sin duda.

CH: Si fuese a sí, ¿con qué diseñador?

V.B: Con aquel que quiera expresar un mensaje con el que me sienta conectada.

CH: ¿Cómo te sientes más cómoda: en tu faceta de modelo o en la de profesora de yoga?

V.B: Mi faceta de modelo ha sido mi trabajo durante mucho tiempo. Mi faceta yogi, en su versión de practicante, profesora, y directora de mi propio centro, forma parte de mi estilo de vida, y me siento más que agradecida de poder dedicarme a compartir aquello que cambió mi vida para bien, por completo.

VERÓNICA BLUME: "EL YOGA FLEXIBILIZA MI CUERPO Y ME HACE SENTIRME FUERTE"

CH: ¿Qué beneficios te ha aportado el yoga? ¿Cómo llegaste a él?

V.B: Empecé a practicar yoga hace 15 años, embarazada de mi hijo Liam. Nos fuimos a vivir a una parte muy rústica de Ibiza, y era el momento perfecto para empezar a practicar para conocer mi cuerpo, en ese estado tan mágico. El yoga ha transformado mi relación conmigo misma y con mi entorno. Los beneficios no solo llegan al plano físico, si no también al mental y energético. El yoga flexibiliza mi cuerpo y me hace sentirme fuerte, pero sobre todo, me aporta un lugar de calma dentro de mí que cambia toda mi experiencia del día a día haciéndola mucho más placentera y consciente.

CH: ¿Qué consejo le darías a las jóvenes que quieren hacerse un hueco dentro del mundo de la moda?

V.B: Que se asesoren bien, que mientras sean menores vayan acompañadas, que no se lo tomen demasiado en serio, que es un trabajo, no un estilo de vida.

CH: ¿Consideras que son justos los prejuicios que se tienen sobre las modelos como la extrema delgadez?

V.B: No me gustan los extremos que llevan a los prejuicios, ni creo que los extremos sean buenos.