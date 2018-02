Discapacidad. el presidente de la once insta al sector de la discapacidad a "denunciar más" la falta de accesibilidad universal

4/02/2018 - 13:59

MADRID, 04 (SERVIMEDIA)

El presidente de la ONCE y su Fundación, Miguel Carballeda, ha instado al sector de la discapacidad a "denunciar más" la falta de accesibilidad universal en España, una asignatura pendiente que tenía que haberse aprobado el 4 de diciembre de 2017, que era el plazo fijado por la Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad, y que, sin embargo, se ha incumplido.

"Hemos fallado todos. En legislación somos campeones auténticos, somos de 'champions total', pero a la hora del cumplimiento de las normas nos olvidamos. Tenemos que hacer una reflexión, porque no puede volver a ocurrir algo así. Si nos comprometemos es para cumplir los objetivos. Y si no se cumplen, lo que tiene que hacer el sector de la discapacidad es evidenciarlo con mucha más fuerza y denunciar más".

"Es algo que no nos gusta, no es nuestra línea de actuación, preferimos mentalizar, convencer y después reconocer y premiar para buscar una motivación positiva. Pero tenemos los resultados que tenemos, hemos fallado y tenemos que reconocerlo", explicó Carballeda en una entrevista con Servimedia con motivo del 80 aniversario de la ONCE, que se conmemora este año.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Por el contrario, destacó el valor aportado por las nuevas tecnologías a las personas con discapacidad. "Las nuevas tecnologías nos han cambiado la vida. Hace algunas décadas era impensable que una persona ciega pudiera acceder de inmediato a la prensa del día, en el momento, y poder compartir las lecciones, los tareas escolares de sus hijos o que un niño ciego pudiera compartir sus juegos. Esto era algo impensable y ahora es factible", manifestó.

"Las tecnologÍas, que son muy importantes para todo el mundo, lo son todavía más para las personas con discapacidad. Nos permiten seguir en el tren de la sociedad de la información, no quedarnos abandonados en cualquier estación. Por eso os pido siempre ayuda a los medios de comunicación, como esta agencia de noticias, para que todos juntos seamos capaces de decirles a los que diseñan las nuevas tecnologías que lo hagan pensando en todos los ciudadanos sin excepción", concluyó el presidente de la ONCE.

(SERVIMEDIA)

04-FEB-18

MAN/caa