Un joven ex tutelado pide centros para evitar quedarse en la calle al cumplir 18

Barcelona, 4 feb (EFE).- Omar tiene 18 años y buscaba nuevas oportunidades. Llegó a Barcelona en marzo de 2017 desde Argelia e ingresó entonces en un centro de menores, donde estuvo más de cuatro meses, pero al cumplir la mayoría de edad se quedó en la calle.

El ejemplo de Omar no es un caso aislado y los jóvenes no escapan del fenómeno del 'sinhogarismo', según datos del Ayuntamiento de Barcelona, que revelan que los alojamientos de primera atención (CPA) han detectado un aumento del 30% en el número de jóvenes que llegan a sus puertas, pasando de 133 en 2016 a 174 en 2017.

Omar se vio desamparado y no tuvo más remedio que quedarse en la calle, donde pasó cerca de un mes hasta que consiguió una plaza en el Centro de Acogida Residencial de la Zona Franca. Estuvo poco más de cinco meses en un albergue donde la media de edad suele situarse en torno a los 55 años.

Pero desde el pasado 18 de enero, Omar vive en el Maria Feixa, el primer centro municipal destinado exclusivamente a jóvenes sin hogar, de entre 18 y 21 años, situado junto a la Estación de Francia, en Barcelona. De momento, convive con cinco chicos más, pero el centro, gestionado por la Fundación APIP-ACAM, prevé acoger hasta 21 personas.

"Es importante que haya centros como éste porque aquí ayudan a los jóvenes a no perder sus papeles, sus vidas, sus futuros", ha asegurado Omar en un entrevista con Efe.

El Maria Feixa, sin embargo, no es solo un albergue para dormir. El objetivo es "conseguir la inserción social", ha explicado a Efe el responsable del centro, David Vázquez. "Aquí encontrarán un espacio con todas las necesidad básicas cubiertas y de acogida para poder hacer un proceso de inserción social", detalla Vázquez.

Sin embargo, el objetivo principal es que los jóvenes no vuelvan a la calle. El siguiente paso, según Vázquez, es "trazar un itinerario de inserción que les dé autonomía para no tener que depender de una administración".

Omar quiere ser mecánico de coches. Empezó un curso en la escuela Monlau hace unas semanas y espera sacarse el título en abril. "Cuando termine el grado, quiero buscar trabajo para poder irme de aquí", asegura el joven.

Pero no quiere abandonar el Maria Feixa porque no esté a gusto, sino porque, dice, no quiere alargar en exceso el tiempo de permanencia porque es consciente de la situación que vive la gente sin hogar: "Hay mucha gente en la calle que también necesita este sitio", subraya.

A Omar le brillan los ojos cuando asegura convencido que si no encuentra trabajo, buscará cualquier otro curso para seguir ampliando sus conocimientos. "Yo quiero ser mecánico de coches", repite.

El centro aborda todos los aspectos de la vida de los jóvenes, desde su regularización hasta la formación y la vida cotidiana. Por ello, el equipamiento está pensado desde la "autogestión de las personas": "No hay servicio de limpieza todos los días y son ellos mismos quienes tienen que poner las lavadoras, limpiar los espacios, poner la mesa, y servirse la comida que llega preparada", explica el responsable del centro.

Todo ello, asegura, pretende conseguir que los jóvenes adquieran o recuperen su autonomía.

La rutina es imprescindible para lograrlo. Omar también lo sabe: "Me levanto, me ducho, desayuno, luego salgo a dar una vuelta, vuelvo a comer y lavo los platos. Normalmente nos repartimos las tareas de limpieza entre los chicos de aquí. Y cuando termino, me voy al curso", relata el joven.

Los fines de semana, Omar queda con sus amigos, escucha música, sale a comer con ellos o simplemente hablan. Hace lo que cualquier joven de su edad. Como lo que es: uno más.

El Maria Feixa ha sido un espacio muy reivindicado durante años. Los otros centros de la ciudad acogen a personas con una media de edad de alrededor de 55 años, aunque incluso hay gente que la supera.

"Es una doble tortura para una persona de 19 años compartir albergue con gente de 60 que hace siglos que ha tirado la toalla", opina Vázquez.

Según el responsable del centro, el Maria Feixa pretende "dar respuesta" a la radiografía que dibujó el último recuento de personas sin hogar, de mayo de 2017, que ponía de relieve que "de las 1.026 personas que había durmiendo en la calle, más de 200 tenían entre 18 y 21 años".

Omar pide abrir más centros como el Maria Feixa: "Hay que crear nuevos centros como éste para que los jóvenes no vayan a la calle. No quiero que pasen lo mismo que he pasado yo", asegura.

El responsable del centro es consciente de que el camino "es una carrera de obstáculos", pero Omar tiene claro que no renunciará a conseguir lo que persiguió cuando dejó Argelia. "Vine a buscar trabajo para labrarme un futuro, para encontrarme bien, para ganar dinero y poder formar una familia", concluye entre sonrisas.