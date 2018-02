Refugiados. ong denuncian la "propaganda falsa" para que los refugiados regresen a siria en plena guerra

5/02/2018 - 12:35

MADRID, 05 (SERVIMEDIA)

Sólo Jordania realiza más de 400 devoluciones de refugiados sirios al mes para que regresen a su país, según refleja un informe en el que participan varias ONG como Save the Children y Acción contra el Hambre, que denuncian la "propaganda falsa" impulsada por las autoridades jordanas y turcas para devolver a Siria a quienes huyeron de un país que sigue en guerra.

"No obliguemos a personas a volver a lugares donde sus vidas van a estar en un riesgo extremo de muerte", pidió este lunes el director de Incidencia y Relaciones Institucionales de Acción contra el Hambre, Manuel Sánchez-Montero, durante la presentación de dicho informe en Madrid.

Este documento, que firman también otras organizaciones humanitarias como los consejos de refugiados de Noruega y Dinamarca, pone de relieve que durante 2017 hubo 721.000 refugiados sirios que regresaron a sus hogares pese a la guerra. Y es que "hay un interés de propaganda falsa sobre la realidad de Siria" que anima a los sirios a volver a un país que sigue en peligro.

A esta situación contribuyen los gobiernos de Jordania y Turquía, que han recrudecido sus controles migratorios para hacer más devoluciones de refugiados partiendo de la premisa –falsa a juicio de las ONG- de que la situación en Siria ha mejorado. Sin embargo, los datos que manejan las entidades humanitarias demuestran que por cada sirio que regresa a su país, hay tres que huyen de su hogar.

De hecho, sólo en los nueve primeros meses de 2017 hubo alrededor de 1,8 millones de sirios que abandonaron sus casas. Pese a los intereses de determinadas fuerzas por trasladar un mensaje de seguridad para que los refugiados regresen a Siria, Save the Children y Acción contra el Hambre manifiestan que "los números están ahí y la realidad de los niños que no pueden ir a la escuela o desarrollar una vida normal es un hecho".

El director de Cooperación Internacional y Acción Humanitaria de Save the Children, David del Campo, recordó que el conflicto sirio ha acabado con 2.200 escuelas que no han sido "destruidas por casualidad", sino que existe una "intencionalidad" de hacer daño "contra la población civil". Y es que "cuando un niño no va al escuela deja de ser niño", de ahí una de las razones por las que no es seguro volver a Siria, añadió.

NACIDOS EN GUERRA

En concreto, las organizaciones humanitarias cifraron en cuatro millones los niños y niñas que han nacido bajo el conflicto sirio, en torno al año 2011, cuando dio comienzo el conflicto de la mano de opositores armados y militares sirios que se unían a los rebeldes, aglutinados en el Ejército Sirio Libre (ESL).

En este contexto, las ONG no restan responsabilidades a la Unión Europea, a la que acusaron de incumplir sistemáticamente sus compromisos de acogida de refugiados, al tiempo que sus fronteras y las de Estados Unidos "están cerrando sus fronteras y obligando a los sirios a retroceder".

Esto, unido a la "imagen engañosa" promovida para que los refugiados regresen, supone una "desprotección absoluta", según las entidades humanitarias, que aseguran que "el retorno no debe ser forzado, sino favorecido cuando se den las garantías".

(SERVIMEDIA)

05-FEB-18

GIC/man